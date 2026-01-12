Radosław Sikorski mocno zgasił słynnego dziennikarza z USA. Nie miał dla niego żadnej litości

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-01-12 9:53

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostro zareagował na wypowiedź amerykańskiego publicysty, który stwierdził, że USA przystąpiły do II wojny światowej po ataku Niemiec na Polskę. Tucker Carlson, mający na swoim koncie między innymi wywiad z samym Władimirem Putinem, mocno nie popisał się swoją wiedzą historyczną, czego nie omieszkał wypunktować mu Sikorski. Wpis wicepremiera wywołał prawdziwą lawinę komentarzy w sieci.

Sikorski punktuje Carlsona 

Tucker Carlson dość nieoczekiwanie skrytykował działania USA w Wenezueli. W swojej wypowiedzi odniósł się do historii II wojny światowej, co wywołało reakcję polskiego ministra. - To jest złe, gdy większe kraje połykają mniejsze kraje, tylko dlatego, że tego chcą. Dlatego wypowiedzieliśmy wojnę Niemcom, gdy najechały na Polskę. Co dziwne, nie wypowiedzieliśmy wojny Związkowi Radzieckiemu, gdy zrobił to samo tego samego dnia – powiedział Tucker Carlson.

Na te słowa zareagował Radosław Sikorski, który w krótkim wpisie na platformie X zwrócił uwagę na kilka nieścisłości w wypowiedzi Carlsona. - Stany Zjednoczone nie wypowiedziały wojny Niemcom, kiedy Hitler zaatakował Polskę. Podobnie to Rosja zaatakowała Ukrainę, a nie odwrotnie. Moja sugestia: najpierw fakty, potem opinie – napisał bezkompromisowo Sikorski. Minister spraw zagranicznych słusznie zauważył, że USA nie wypowiedziały wojny Niemcom po ataku na Polskę 1 września 1939 roku. Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny dopiero po ataku na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku. Ponadto atak Związku Radzieckiego na Polskę nie nastąpił tego samego dnia co inwazja Niemiec. Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski 17 września 1939 roku, kilkanaście dni po niemieckiej agresji.

Kim jest Tucker Carlson? 

Tucker Carlson to postać budząca wiele kontrowersji w amerykańskich mediach. Były prezenter Fox News, obecnie prowadzi własny podcast. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Carlson krytykuje amerykańskie wsparcie dla Kijowa, powtarzając tezy rosyjskiej propagandy o „prowokowaniu” Rosji przez NATO oraz rzekomym zamachu stanu zorganizowanym przez USA w Kijowie w 2014 roku.

W lutym 2024 roku Carlson przeprowadził w Moskwie wywiad z Władimirem Putinem, który był szeroko komentowany na całym świecie. Carlson, który przez lata był związany z ruchem MAGA i wspierał Donalda Trumpa, w ostatnim czasie zaczął krytykować Republikanów i sprzeciwiać się działaniom USA w Wenezueli.

