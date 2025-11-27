Areszt zaoczny dla sabotażystów. Dwaj Ukraińcy uciekli na Białoruś, Polska szykuje list gończy

Sąd: areszt na dwa miesiące – mimo ucieczki

Decyzję podjął w czwartek Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Wnioski prokuratury zostały uwzględnione: Jewhenij I. i Ołeksandr K. zostają objęci tymczasowym aresztem na 2 miesiące, liczonym od momentu zatrzymania, jeśli sprawcy zostaną schwytani. To klasyczna procedura w sprawach o dywersję i terroryzm: areszt in absentia, który otwiera drogę do międzynarodowego ścigania.

Jak działała „komórka dywersyjna”

Według Prokuratury Krajowej, mężczyźni mieli przeprowadzić dwa ataki na polską infrastrukturę kolejową:

Mika (Mazowsze) – tor kolejowy celowo uszkodzony z użyciem ładunku wybuchowego.

Gołąb koło Puław (linia nr 7 Warszawa–Dorohusk) – uszkodzona sieć trakcyjna i metalowe elementy zamontowane na torze, które mogły wykoleić pociąg z pasażerami.

Właśnie w Gołębiu jeden ze składów musiał gwałtownie hamować, na pokładzie było ok. 475 osób.

„Rosyjski ślad”. Sabotaż miał nie być jednorazowy

Prokuratura nie ma wątpliwości: zarzuty dotyczą aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, prowadzonych na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Celem miało być sparaliżowanie polskiej infrastruktury oraz prowokowanie napięć społecznych.

Ucieczka na Białoruś

Po działaniach dywersyjnych obaj sprawcy mieli przekroczyć granicę i przedostać się na Białoruś. Nie zatrzymano ich w Polsce, dlatego areszt zastosowano zaocznie, by rozpocząć formalne ściganie. Następny krok: list gończy → międzynarodowy list gończy → czerwona nota Interpolu.

Trzeci członek siatki już siedzi

W toku śledztwa zatrzymano innego obywatela Ukrainy, Volodymyra B.. Według prokuratury miał on pomóc w przygotowaniu ataku, wskazać teren, dowieźć jednego z dywersantów do miejsca zdarzenia i zainstalować elementy rejestrujące obraz. W jego sprawie sąd nie czekał, zastosował areszt bezpośrednio po zatrzymaniu.

Co dalej?

Decyzja warszawskiego sądu jest wyraźnym sygnałem dla służb: Polska traktuje sabotaż infrastrukturalny jak akt terrorystyczny, a nie wandalizm. Teraz czas na polowanie, nie medialne, tylko prawne.

