Gramatyka mówi, co Polska 2025 uważa o związkach partnerskich

Michał Gramatyka - wiceminister cyfryzacji, Polska 2050, było gościem programu "Poranny Ring" w czwartek 27 listopada. Jak przyznał, Polska 2050 była, jest i będzie zwolennikiem uregulowania związków partnerskich w polskim prawie. - Dlaczego nie mielibyśmy nie wprowadzić rejestracji związków, które nie chcą zawierać małżeństw z tych czy innych powód, a chcą ze sobą być, chcą mieć prawo do informacji medycznej czy prawo do dziedziczenia - przyznał.