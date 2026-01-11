11 stycznia 2026 roku odbyła się 12. edycja "12H Slalom Maraton Zakopane 2026", charytatywnych zawodów narciarskich na Polanie Szymoszkowej.

Były prezydent Andrzej Duda po raz dziesiąty wziął udział w wydarzeniu, wspierając Fundację Handicap Zakopane.

Celem maratonu jest zebranie funduszy na rzecz sportowców z niepełnosprawnością, podopiecznych Fundacji Handicap Zakopane.

Impreza, objęta patronatem prezydenta Karola Nawrockiego, promuje integrację społeczną i pokazuje, jak sport łączy ludzi.

Andrzej Duda na Stoku dla Fundacji Handicap

11 stycznia 2026 roku na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów "12H Slalom Maraton Zakopane 2026". Wydarzenie to, jak co roku, zgromadziło liczne grono miłośników sportów zimowych, ale przede wszystkim – osoby o wielkim sercu, gotowe wesprzeć szczytny cel.

Wśród uczestników, po raz kolejny, pojawiła się wyjątkowa postać – były prezydent Andrzej Duda. Jego obecność na stoku to już tradycja, a tegoroczny występ był dla niego jubileuszowy – dziesiąty z rzędu. Andrzej Duda aktywnie włączył się w rywalizację, demonstrując nie tylko swoje umiejętności narciarskie, ale przede wszystkim zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Głównym celem "12H Slalom Maraton Zakopane 2026" jest zebranie środków na wsparcie sportowców z niepełnosprawnością, działających w ramach Fundacji Handicap Zakopane. Fundacja ta od lat aktywnie działa na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami poprzez sport, umożliwiając im realizację pasji i osiąganie sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Dzięki wsparciu darczyńców i uczestników takich wydarzeń jak slalom maraton, fundacja może rozwijać swoją działalność i pomagać coraz większej liczbie osób.

Patronat prezydenta Karola Nawrockiego

Warto podkreślić, że impreza została objęta honorowym patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Jego wsparcie podkreśla rangę wydarzenia i jego znaczenie dla promocji sportu osób z niepełnosprawnościami oraz idei integracji społecznej.

"12H Slalom Maraton Zakopane 2026" to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim platforma do budowania świadomości społecznej i promowania idei równych szans. Obecność tak rozpoznawalnej osoby jak Andrzej Duda dodatkowo zwiększa zasięg wydarzenia i przyciąga uwagę mediów, co przekłada się na większe wsparcie dla Fundacji Handicap Zakopane.

Wydarzenie to pokazuje, że sport może być doskonałym narzędziem do integracji i pokonywania barier, a zaangażowanie osób publicznych ma ogromny wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. 12. edycja "12H Slalom Maraton Zakopane 2026" z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników i sympatyków Fundacji Handicap Zakopane.

