Rząd Tuska zabiera miliony Kancelarii Prezydenta. "Brak klasy i małostkowość"

Rząd Donalda Tuska drastycznie ogranicza budżet m.in. Kancelarii Prezydenta.

Zmniejszenie budżetu ma wspomóc m.in. polskie służby i szkolnictwo wyższe.

Beata Kempa jest zbulwersowana decyzją i mocno uderza w premiera.

Cięcia w budżecie

W ubiegłym tygodniu Komisja Finansów Publicznych zakończyła prace nad sprawozdaniem budżetowym na 2026 rok. Ze 109 zgłoszonych poprawek przyjęto tylko jedną - złożoną przez posłów koalicji rządzącej. To właśnie ta poprawka zmienia wydatki wielu instytucji państwowych. Głosowanie wywołało kontrowersje, gdyż dotknęło budżetów kluczowych organów. Oprócz Kancelarii Prezydenta cięcia obejmują też np. Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, NIK, Kancelarię Senatu czy też IPN. Zaoszczędzone środki - łącznie prawie 569,6 mln zł - trafią przede wszystkim do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz na szkolnictwo wyższe i naukę (WIĘCEJ: Tusk zabiera Kancelarii Prezydenta. Miliony od Nawrockiego trafią do służb specjalnych).

Projekt ustawy budżetowej wróci teraz na posiedzenie plenarne Sejmu do drugiego czytania.

Beata Kempa atakuje

Do planowanych cięć w budżecie Kancelarii Prezydenta odniosła się w "Fakcie" Beata Kempa. Była europosłanka PiS, a obecnie doradca prezydenta Karola Nawrockiego, w ogóle nie gryzła się w język! Jak stwierdziła:

- Donald Tusk i Koalicja 13 grudnia codziennie udowadniają brak klasy i małostkowość. To polityka na poziomie takiego złośliwego i zgorzkniałego człowieczka, który jest już tylko godny pożałowania. Damy radę, Tusk kiedyś odejdzie w niesławie, a urząd Prezydenta RP pozostanie

- Gdy była powódź, pan prezydent Andrzej Duda natychmiast przekazał 3 mln zł z budżetu na pomoc powodzianom, o których z resztą zobowiązany do tego rząd w wielu miejscach zapomniał, co odnotowujemy w korespondencji - kontynuowała. - Niemcy w swych wypowiedziach używają stwierdzeń o zagłodzeniu Polaków — widać obecna władza ma u nich posłuch i stosuje tę zasadę do instytucji o znaczeniu konstytucyjnym. Damy radę, Tusk kiedyś odejdzie w niesławie, a urząd Prezydenta RP pozostanie - dodała mocno na koniec.

