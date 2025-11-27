Najnowszy sondaż preferencji politycznych przynosi zaskakujące zmiany.

Jedna z partii odnotowuje znaczący wzrost poparcia, podczas gdy koalicjanci Donalda Tuska mierzą się z poważnymi spadkami.

Sprawdź, która partia zyskuje, a które tracą w nowym badaniu opinii publicznej!

Te partie znalazłyby się w Sejmie

Najnowszy sondaż wyborczy przynosi ciekawe wieści z polskiej sceny politycznej. Koalicja Obywatelska pozostaje liderem, ciesząc się poparciem 30,9 proc. wyborców, co stanowi wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem 26,4 proc., notując niewielki spadek o 0,3 pkt proc. Największym zaskoczeniem jest jednak wzrost poparcia dla Konfederacji, która zyskała aż 3,7 pkt proc., osiągając wynik 15,6 proc. To stawia ją na trzecim miejscu, umacniając jej pozycję jako istotnego gracza na polskiej scenie politycznej.

Do Sejmu dostałyby się również Lewica z poparciem 7,9 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) oraz Koalicja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 6,4 proc., utrzymującym się na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu.

Które partie wypadły z Sejmu?

Sondaż ujawnia również, które partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. Należą do nich Razem (3,1 proc.), a także obecni koalicjanci Donalda Tuska: Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) (3 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). Aż 5,2 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Na podstawie wyliczeń w kalkulatorze prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, takie wyniki wyborów mogłyby dać następujący podział mandatów w Sejmie:

Koalicja Obywatelska - 179 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość - 150 mandatów

Konfederacja - 80 mandatów

Lewica - 30 mandatów

