Wiemy, co czeka Kaczyńskiego przed świętami. Wiercenie, burzenie i wylewki. Potężny remont za ścianą. MAMY ZDJĘCIA!

Sąsiedzi Jarosława Kaczyńskiego sprzedali nieruchomość, co oznacza, że prezes PiS będzie miał nowych sąsiadów.

Rodzina z dziećmi wprowadzi się najpóźniej w połowie przyszłego roku, po gruntownym remoncie i przebudowie posesji.

Najbardziej uciążliwe prace mają zakończyć się do Świąt Bożego Narodzenia.

Jak te zmiany wpłyną na prywatność prezesa i czy odmienią okolicę?

Rodzina z dziećmi zamieszka obok prezesa

Prezes PiS będzie miał nowych sąsiadów. Przylegająca do jego domu nieruchomość została niedawno sprzedana. Jak udało nam się dowiedzieć, najpóźniej w połowie przyszłego roku obok Jarosława Kaczyńskiego zamieszka rodzina z dziećmi. Zanim to się stanie nieruchomość zostanie nie tylko wyremontowana, ale też przebudowana. Najpoważniejsze prace i najbardziej uciążliwe dla sąsiadów powinny zakończyć się do Świąt Bożego Narodzenia. Ekipa wróci do pracy dopiero po dwóch tygodniach wolnego. W nowym roku głośne prace odbywały się będą już tylko sporadycznie. Chodzi między innymi o zrobienie wylewek, czy o tynkowanie całej nieruchomości. W okolicach wakacji 2026 prezes Kaczyński powinien mieć już spokój i nowych sąsiadów.

Tak naprawdę wygląda Jarosława Kaczyńskiego. Willa od środka

Willa przy ul. Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu to pół bliźniaka. Dom ma dwa piętra, a jego powierzchnia to 150 metrów kwadratowych. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym prezesa PiS, Jarosław Kaczyński jest właścicielem 1/3 domu. Z kolei cała nieruchomość wyceniona jest na ok. 2,2 mln zł.

Dom nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ostatni gruntowny remont przeprowadzono w 2011 roku - to właśnie wtedy zamontowano w nim windę. Jarosław Kaczyński sam nie raz przyznawał, że jego dom urządzony jest skromnie. Posiadłość jest ogrodzona zaniedbanym płotem, a w oczy przechodniów rzuca się zniszczony i stary dach.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK WYGLĄDA DOM KACZYŃSKIEGO W ŚRODKU!

Niedyskretnie o politykach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.