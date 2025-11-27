PILNE wieści! Policjanci zatrzymali w Krakowie Rosjanina! Kierwiński potwierdza

Paulina Jaworska
2025-11-27 8:43

Minister Marcin Kierwiński przekazał, że funkcjonariusze policji z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Krakowie zatrzymali obywatela Rosji podejrzewanego o poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich firm. Haker przełamywał zabezpieczenia firm, by zdobyć dostęp do baz danych. - Zastosowano areszt tymczasowy - podał szef MSWiA.

Autor: Radek Pietruszka/ PAP

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, minister Marcin Kierwiński, podał, że w Krakowie zatrzymany został obywatela Rosji podejrzewany o poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich firm. Zastosowano wobec niego areszt tymczasowy.

Jak dowiadujemy się z komunikatu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości: - 16 listopada b.r., funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Krakowie, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Dział do Spraw Cyberprzestępczości, przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymano obywatela Federacji Rosyjskiej podejrzewanego o poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich przedsiębiorstw. 

Podano, że według ustaleń organów ścigania, zatrzymany mężczyzna: - (...) w 2022 roku nielegalnie przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej, a rok później, w 2023 roku, uzyskał w Polsce status uchodźcy Zgromadzone w toku śledztwa materiały dowodowe jednoznacznie wskazują, iż działając bez zgody i upoważnienia podmiotu prowadzącego sklep internetowy, przełamał zabezpieczenia informatyczne, uzyskał nieautoryzowany dostęp do systemu teleinformatycznego firmy, a także jej baz danych. Teraz na trzy miesiące trafił do aresztu. W komunikacie podano także:

Ponadto śledczy ustalili, iż zatrzymany może być powiązany z innymi incydentami o charakterze cyberprzestępczym, wymierzonymi nie tylko w polskie przedsiębiorstwa, ale również w firmy z państw Unii Europejskiej. Obecnie trwa szczegółowa weryfikacja tych informacji, w tym analiza zakresu potencjalnych szkód wyrządzonych podmiotom dotkniętym cyberatakami. Śledztwo ma charakter rozwojowy, nie wyklucza się kolejnych zatrzymań oraz poszerzenia zarzutów.

