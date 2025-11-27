Polacy wystawili surową ocenę rządzącym. Chodzi o reakcję na akty dywersji

Większość Polaków krytycznie ocenia reakcję państwa na akty dywersji, takie jak pożary i incydenty na kolei, wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Oceny różnią się w zależności od preferencji politycznych: zwolennicy obozu rządzącego w większości oceniają reakcję państwa pozytywnie, a wyborcy opozycji – negatywnie.

Krytyczne oceny dominują wśród osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym, mieszkańców wsi oraz wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy wyborcy KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi oceniają działania państwa lepiej.

Ostatnie akty dywersji, do których dochodzi w Polsce wzbudzają niepokój w społeczeństwie, ale też wpływają na postrzeganie rządzących przez wyborców. Jak wynika z najnowszego sondażu, który w czwartek (27 listopada) został opublikowany w „Rzeczpospolitej”, reakcję państwa polskiego na akty dywersji dobrze oceniają głownie stronnicy obozu rządzącego – to aż 82 proc., a krytycznie zwolennicy opozycji – 74 proc. oraz pory odsetek osób niegłosujących – czyli niemal połowa z nich, bo 49 proc. Kobiety w większym stopniu pozytywnie oceniają działania państwa (47 proc.), za to 52 proc. mężczyzn ma przeciwne zdanie.

Kto ocenia dobrze reakcję rządzących, a kto nie? Polacy podzieleni

Dobre oceny wystawiają władzy 50-latkowie (59 proc.) i 70-latkowie (60 proc.), zaś złe – 30-latkowie (63 proc.). Krytyczni są mieszkańcy wsi (67 proc.), a państwo chwalą mieszkańcy średnich miast (61 proc.).

Z badania wynika także, że krytyczne są przeważnie osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym (59 proc.), a w miarę dobrze ocenili działania państwa ci z wyższym (49 proc.). Państwo chwalą też osoby, które informacje o sytuacji na świecie czerpią z kanałów informacyjnych TVN (77 proc.), a źle oceniają widzowie Telewizji Republika (66 proc.).

Zwolennicy PiS i Konfederacji krytyczni, wyborcy KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi oceniają działania dobrze

Krytyczni są ci, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość (80 proc.) i Konfederację (62 proc.), a dobrą opinię mają wyborcy Koalicji Obywatelskiej (79 proc.), Nowej Lewicy (73 proc.) oraz Trzeciej Drogi (72 proc.).

Z sondażu wynika także, że źle oceniają działania instytucji państwowych w obliczu dywersji wyborcy:

Karola Nawrockiego (87 proc.),

Sławomira Mentzena, Adriana Zandberga (po 55 proc. wskazań),Dobrze działa instytucji państwowych w obliczu dywersji oceniają wyborcy:

Rafała Trzaskowskiego (85 proc.),

Szymona Hołowni (82 proc.),

Magdaleny Biejat (66 proc.),

Grzegorza Brauna (54 proc.).

Badanie IBRiS, na zlecenie „Rzeczpospolitej”, zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 21-22 listopada na 1075-osobowej grupie respondentów.

