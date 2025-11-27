Polacy wystawili surową ocenę rządzącym. Chodzi o reakcję na akty dywersji

2025-11-27 7:27

Z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że większość osób krytycznie ocenia działanie państwa w obliczu aktów dywersji w Polsce. Wystarczy wspomnieć takie dywersyjne działania jak pożary czy te do których doszło w listopadzie na kolei. Badanym zostało postawione pytanie: „Jak pan/i ocenia reakcję państwa na akty dywersji w Polsce” odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 8,6 proc. osób, a „raczej dobrze” – 33,3 proc. Natomiast „zdecydowanie źle” oceniło władzę 31,6 proc. badanych, a „raczej źle” – 14,6 proc.

Akt dywersji na torach kolejowych

i

Autor: Przemysław Piątkowski/ PAP
  • Większość Polaków krytycznie ocenia reakcję państwa na akty dywersji, takie jak pożary i incydenty na kolei, wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".
  • Oceny różnią się w zależności od preferencji politycznych: zwolennicy obozu rządzącego w większości oceniają reakcję państwa pozytywnie, a wyborcy opozycji – negatywnie.
  • Krytyczne oceny dominują wśród osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym, mieszkańców wsi oraz wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy wyborcy KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi oceniają działania państwa lepiej.
Ostatnie akty dywersji, do których dochodzi w Polsce wzbudzają niepokój w społeczeństwie, ale też wpływają na postrzeganie rządzących przez wyborców. Jak wynika z najnowszego sondażu, który w czwartek (27 listopada) został opublikowany w „Rzeczpospolitej”, reakcję państwa polskiego na akty dywersji dobrze oceniają głownie stronnicy obozu rządzącego – to aż 82 proc., a krytycznie zwolennicy opozycji – 74 proc. oraz pory odsetek osób niegłosujących – czyli niemal połowa z nich, bo 49 proc. Kobiety w większym stopniu pozytywnie oceniają działania państwa (47 proc.), za to 52 proc. mężczyzn ma przeciwne zdanie.

Kto ocenia dobrze reakcję rządzących, a kto nie? Polacy podzieleni

Dobre oceny wystawiają władzy 50-latkowie (59 proc.) i 70-latkowie (60 proc.), zaś złe – 30-latkowie (63 proc.). Krytyczni są mieszkańcy wsi (67 proc.), a państwo chwalą mieszkańcy średnich miast (61 proc.).

Z badania wynika także, że krytyczne są przeważnie osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym (59 proc.), a w miarę dobrze ocenili działania państwa ci z wyższym (49 proc.). Państwo chwalą też osoby, które informacje o sytuacji na świecie czerpią z kanałów informacyjnych TVN (77 proc.), a źle oceniają widzowie Telewizji Republika (66 proc.).

Zwolennicy PiS i Konfederacji krytyczni, wyborcy KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi oceniają działania dobrze

Krytyczni są ci, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość (80 proc.) i Konfederację (62 proc.), a dobrą opinię mają wyborcy Koalicji Obywatelskiej (79 proc.), Nowej Lewicy (73 proc.) oraz Trzeciej Drogi (72 proc.).

Z sondażu wynika także, że źle oceniają działania instytucji państwowych w obliczu dywersji wyborcy:

  • Karola Nawrockiego (87 proc.),
  • Sławomira Mentzena, Adriana Zandberga (po 55 proc. wskazań),Dobrze działa instytucji państwowych w obliczu dywersji oceniają wyborcy:
  • Rafała Trzaskowskiego (85 proc.),
  • Szymona Hołowni (82 proc.),
  • Magdaleny Biejat (66 proc.),
  • Grzegorza Brauna (54 proc.). 

Badanie IBRiS, na zlecenie „Rzeczpospolitej”, zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 21-22 listopada na 1075-osobowej grupie respondentów. 

