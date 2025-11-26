„Nocna Zmiana” uderza w chaos polityczny. Biedrzycka i Oczkoś: „To głos wołającego na pustyni”

- W studiu padają słowa, których w polskiej polityce dawno nie było.
- Prowadząca zmienia ton programu i natychmiast widać, dlaczego.
- Komentator rzuca jedną diagnozę, po której robi się niezręcznie.
- Politycy reagują tak, jakby to była ich ostatnia kampania.
„To nie my zmieniliśmy formułę. Rzeczywistość ją zmieniła”
Widzowie przyzwyczajeni do lekkiej ironii na start dostali zimny prysznic. Biedrzycka wyjaśnia ton odcinka jednym zdaniem, które przejdzie do cytatów:
„Nie będziemy ukrywać, że czasy nie są lekkie i tych takich śmieszków, do których Państwo przyzwyczailiśmy, coraz mniej w naszej Nocnej Zmianie, ale nie ze względu na to, że zmieniliśmy formułę, tylko rzeczywistość zmieniła formułę. Rzeczywistość już nie krzyczy, tylko wyje.”
Ten wstęp ustawia cały odcinek. Nie ma rozrywki, jest ostrzeżenie.
Dywersja w Polsce. Oczkoś: „Podcinają gałąź, na której siedzą”
Kontynuując temat sprzed tygodnia, duet analizuje akty dywersji organizowane przez rosyjskie służby, często rękami obywateli państw trzecich. Tu wchodzi Oczkoś, krótko i boleśnie:
„Trzeba mieć bez tych umysłów, żeby własną gałąź, na której się siedzi, podcinać. Ja nie wiem, kto tym ludziom tłumaczy, co robią. Dużo piwa pić.”
To jest jego język: skrót, zjadliwa metafora, komentarz w punkt.
Pięć punktów Tuska. Biedrzycka: „Głos wołającego na pustyni”
Biedrzycka szczegółowo przedstawia apel Donalda Tuska dotyczący zasad bezpieczeństwa państwa:
- nie atakować służb,
- nie powtarzać propagandy Kremla,
- nie sabotować legislacji,
- jasno po stronie Zachodu,
- bezwarunkowo po stronie Ukrainy.
Poniżej galeria zdjęć: Nocnej Zmiany