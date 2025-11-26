„Nocna Zmiana” uderza w chaos polityczny. Biedrzycka i Oczkoś: „To głos wołającego na pustyni”

W najnowszym odcinku „Nocnej Zmian" Kamila Biedrzycka & dr Mirosław Oczkoś” na YouTube Super Expressu prowadzący rozłożyli na czynniki pierwsze akty dywersji w Polsce i polityczne reakcje na apel premiera Donalda Tuska o jedność. Kamila Biedrzycka ostrzega, że „rzeczywistość już nie krzyczy, tylko wyje”, a dr Mirosław Oczkoś punktuje opozycję: jej język „dokładnie wpisuje się w scenariusz Kremla”. Zamiast śmieszków, diagnoza politycznego klimatu, w którym dywersja staje się narzędziem kampanii.

i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express Nocna zmiana