Akty dywersji na kolei. Premier Donald Tusk wprowadza alarm CHARLIE! Co to oznacza?

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu, premier Donald Tusk przedstawił informacje dotyczące ustaleń w sprawie aktów dywersji na kolei. Zaznaczył, że zidentyfikowano sprawców, którzy działali na zlecenie rosyjskich służb i wjechali do Polski z Białorusi. W związku z tym szefowie ABW i MSWiA wystąpili z wnioskiem o wprowadzenie III stopnia alarmowego (CHARLIE) na określonych liniach kolejowych. W pozostałej części kraju nadal obowiązywać będzie stopień II (BRAVO).

Kim są podejrzani?

Premier Tusk poinformował, że podejrzani o akty dywersji na kolei to obywatele Ukrainy. - Te podejrzewane przez nas osoby, jedna z nich, to skazany przez sąd we Lwowie w maju tego roku obywatel Ukrainy. Skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy, przebywający na Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu. Także przedostał się z Białorusi do Polski razem z pierwszym podejrzanym jesienią tego roku, tuż przed zamachami – wyjaśnił szef rządu.

Zobacz: Mamy nowego Marszałka Sejmu! Były prezydent szokuje! "Rzecz wątpliwie moralna"

Podkreślił przy tym, że zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych w celu przekazania przez Rosję i Białoruś podejrzanych, którzy opuścili Polskę przez przejście graniczne w Terespolu. - Będziemy podejmowali także inne działania, które - mam nadzieję - doprowadzą do szybkiego ujęcia sprawców i ich współpracowników. Poinformowaliśmy także naszych partnerów i służby sojusznicze o wszystkich szczegółach operacji, jakiej Polska miała stać się ofiarą – dodał.

Alarm CHARLIE na kolei – co to oznacza dla podróżnych?

W odpowiedzi na zagrożenia terrorystyczne, Polska wprowadziła w 2016 r. czterostopniowy system alarmowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. Zgodnie z informacjami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, III stopień alarmowy CHARLIE nakłada dodatkowe obowiązki i środki bezpieczeństwa.

Sprawdź: Eksplozja na torach. Tajemnicza kamera wszystko nagrywała? Szef MON ujawnia

Oprócz zadań przewidzianych dla stopni ALFA i BRAVO, należy:

Wprowadzić całodobowe dyżury we wskazanych urzędach i jednostkach administracji publicznej.

Wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za procedury działania na wypadek ataków terrorystycznych.

Sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności.

Ograniczyć liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu do minimum.

Wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów.

Ograniczyć możliwość parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.

Wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych.

Wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają.

Zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu oraz wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.

Galeria poniżej: Rosyjska wojna hybrydowa na torach. Przygotujmy się na kolejne akty dywersji

Sonda Czy w związku z aktami dywersji rząd powinien ogłosić stan wyjątkowy? Tak Nie Nie mam zdania