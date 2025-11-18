Akty dywersji na kolei. Premier Donald Tusk wprowadza alarm CHARLIE! Co to oznacza?

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu, premier Donald Tusk przedstawił informacje dotyczące ustaleń w sprawie aktów dywersji na kolei. Zaznaczył, że zidentyfikowano sprawców, którzy działali na zlecenie rosyjskich służb i wjechali do Polski z Białorusi. W związku z tym szefowie ABW i MSWiA wystąpili z wnioskiem o wprowadzenie III stopnia alarmowego (CHARLIE) na określonych liniach kolejowych. W pozostałej części kraju nadal obowiązywać będzie stopień II (BRAVO).
Kim są podejrzani?
Premier Tusk poinformował, że podejrzani o akty dywersji na kolei to obywatele Ukrainy. - Te podejrzewane przez nas osoby, jedna z nich, to skazany przez sąd we Lwowie w maju tego roku obywatel Ukrainy. Skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy, przebywający na Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu. Także przedostał się z Białorusi do Polski razem z pierwszym podejrzanym jesienią tego roku, tuż przed zamachami – wyjaśnił szef rządu.
Podkreślił przy tym, że zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych w celu przekazania przez Rosję i Białoruś podejrzanych, którzy opuścili Polskę przez przejście graniczne w Terespolu. - Będziemy podejmowali także inne działania, które - mam nadzieję - doprowadzą do szybkiego ujęcia sprawców i ich współpracowników. Poinformowaliśmy także naszych partnerów i służby sojusznicze o wszystkich szczegółach operacji, jakiej Polska miała stać się ofiarą – dodał.
Alarm CHARLIE na kolei – co to oznacza dla podróżnych?
W odpowiedzi na zagrożenia terrorystyczne, Polska wprowadziła w 2016 r. czterostopniowy system alarmowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. Zgodnie z informacjami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, III stopień alarmowy CHARLIE nakłada dodatkowe obowiązki i środki bezpieczeństwa.
Oprócz zadań przewidzianych dla stopni ALFA i BRAVO, należy:
- Wprowadzić całodobowe dyżury we wskazanych urzędach i jednostkach administracji publicznej.
- Wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za procedury działania na wypadek ataków terrorystycznych.
- Sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności.
- Ograniczyć liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu do minimum.
- Wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów.
- Ograniczyć możliwość parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.
- Wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych.
- Wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają.
- Zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu oraz wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.
