Karol Nawrocki ma nową radę. Siedmiu posłów wyróżnionych! Niektóre nazwiska zaskakują!

Powołanie Rady Parlamentarzystów ma być wyraźnym sygnałem, że Karol Nawrocki chce wzmocnić rolę Pałacu Prezydenckiego jako miejsca, gdzie buduje się porozumienia pomiędzy podziałami. Ma to być platforma do dyskusji i poszukiwania kompromisów w najważniejszych sprawach państwowych. Prezydent podkreślił, że celem nie jest stworzenie wspólnoty poglądów, ale prowadzenie dialogu opartego na wzajemnym szacunku, zwłaszcza wśród polityków młodszego i średniego pokolenia.

Skład nowej Rady może budzić zaskoczenie. Wśród powołanych znaleźli się:

Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS)

Marcin Horała (PiS)

Witold Tumanowicz (Konfederacja)

Grzegorz Płaczek (Konfederacja)

Paulina Matysiak (niezależna)

Urszula Pasławska (PSL)

Urszula Nowogórska (PSL)

- Realizując swój mandat i pozostając wiernym moim poglądom i zobowiązaniom wyborczym, chcę uwzględniać opinie reprezentantów możliwie szerokiej grupy wyborców. Wymaga to rozmowy z przedstawicielami różnych środowisk, osobami o różnej wrażliwości, głoszących różne opinie. Założeniem działania Rady nie jest stworzenie wspólnoty poglądów, lecz prowadzenie dialogu opartego na wzajemnym szacunku. Jestem przekonany, że Polska nie jest skazana na tkwienie w okopach wojny między stronnictwami, a obecna sytuacja geopolityczna i wyzwania stojące przed naszym krajem wymagają budowania porozumień wokół kluczowych spraw polskiej racji stanu. Pałac Prezydencki powinien być miejscem wypracowywania takich porozumień, zwłaszcza wśród polityków młodszego i średniego pokolenia. Tak jak zapowiadałem w kampanii wyborczej, będę patronował takim działaniom - napisał Karol Nawrocki w treści aktu powołania do Rady.

Prezydent RP @NawrockiKn powołał dziś Radę Parlamentarzystów. Powołane gremium to zespół konsultacyjny skupiający parlamentarzystów wspierających społecznie swoją wiedzą i doświadczeniem Prezydenta RP w celu usprawnienia współpracy na rzecz stanowienia prawa przyjaznego… pic.twitter.com/rAmPonUW84— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) January 9, 2026

