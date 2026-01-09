Przed wetem prezydenta eksperci wysłali apel do Marty Nawrockiej. Wiemy, jak im odpowiedziała!

Weto prezydenta Nawrockiego

W piątek 9 stycznia 2026 roku Prezydent RP Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ta decyzja budzi wiele emocji i pytań dotyczących przyszłości polskiego internetu oraz wolności słowa w sieci. Projekt ustawy miał na celu implementację unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), który jest kluczowym narzędziem w walce z nielegalnymi treściami w internecie. Prezydent uzasadnił swoje weto, podkreślając, że ustawa mogłaby prowadzić do nadmiernej cenzury i ograniczenia swobody wypowiedzi (WIĘCEJ: Z OSTATNIEJ CHWILI! Nowe weto prezydenta Nawrockiego! Chodzi o treści w internecie!).

Apel do pierwszej damy i jej reakcja

Fundacja Panoptykon, znana z działań na rzecz ochrony praw człowieka w kontekście nowych technologii, wystosowała wcześniej list do Marty Kaczyńskiej, prosząc o wsparcie w procesie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W swoim apelu eksperci zwrócili uwagę na kluczowe aspekty, które ich zdaniem wymagają pilnych zmian w ustawie. - Postanowiliśmy zaapelować do Marty Nawrockiej, która publicznie wiele razy mówiła, że negatywny wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci oraz walka z hejtem są dla niej ważne – powiedziała Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon.

Jak podaje Polsat News, Pierwsza Dama Marta Nawrocka odpowiedziała na ten apel w specjalnym liście, w którym odniosła się do postulatów fundacji. We wstępie zaznaczyła, że zgadza się z przekonaniem, iż "zjawiska takie jak hejt, przemoc słowna, treści szkodliwe czy mechanizmy uzależniające obecne w mediach społecznościowych stanowią realne wyzwanie zwłaszcza dla najmłodszych i niedoświadczonych użytkowników sieci". Przywołała przy tym swoje doświadczenia rodzinne. - Dla mnie te problemy nie mają charakteru abstrakcyjnego. Moja rodzina wielokrotnie mierzyła się z agresją i hejtem w mediach i Internecie – dotyczyło to zarówno mnie jak i mojego męża w czasie kampanii wyborczej, a także po jej zakończeniu - miała napisać. Nawrocka podkreśliła, że właśnie z tego powodu od początku swojej aktywności publicznej podejmuje aktywności mające na celu "przeciwdziałanie hejtowi, wzmacnianie odporności społecznej oraz promowanie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii".

- W tym kontekście pragnę podkreślić, że merytoryczna debata nad kształtem i skutecznością konkretnych rozwiązań prawnych powinna toczyć się w ramach właściwych procedur oraz instytucji do tego powołanych, z udziałem ekspertów, ustawodawcy a także organów odpowiedzialnych za stosowanie prawa - zaznaczyła Nawrocka w odpowiedzi do Fundacji Panoptykon. Pierwsza Dama stwierdziła, że proponowane rozwiązania powinny wzmacniać poczucie bezpieczeństwa użytkowników, przy zachowaniu jasnych gwarancji proceduralnych, w tym prawa do niezależnej kontroli sądowej. - Tylko tak jest możliwe wypracowanie regulacji, które będą zarówno skuteczne, jak i zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym - podsumowała.

