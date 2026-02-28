Prezydent Nawrocki reaguje na ataki w Iranie. "Byliśmy świadomi działań Izraela"

Weronika Fakhriddinova
2026-02-28 10:06

Wojna Iran–Izrael wchodzi w nową, niebezpieczną fazę. Po serii ataków na cele w Iranie oraz odpowiedziach Teheranu rośnie napięcie w całym regionie Bliskiego Wschodu. Głos zabrał prezydent Karol Nawrocki, który poinformował, że jest na bieżąco raportowany o sytuacji i utrzymuje stały kontakt z sojusznikami.

Karol Nawrocki na obchodach 100-lecia Gdyni

Autor: SE/Gadom
  • Konflikt Iran-Izrael wchodzi w nową, niebezpieczną fazę po serii ataków i zapowiedziach odwetu.
  • Prezydent Karol Nawrocki na bieżąco monitoruje sytuację, utrzymując kontakt z sojusznikami i NATO.
  • Eskalacja konfliktu grozi destabilizacją regionu, a priorytetem jest bezpieczeństwo Polaków.
  • Czy ten kryzys doprowadzi do wojny regionalnej i jak wpłynie na Polskę?

Karol Nawrocki reaguje: „Priorytetem jest bezpieczeństwo Polaków”

Prezydent Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że pozostaje w stałej łączności z partnerami międzynarodowymi.

„Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA.”

Prezydent podkreślił również, że priorytetem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w regionie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom oraz żołnierzom polskich kontyngentów.

„Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa.”

To sygnał, że Polska traktuje sytuację jako poważne zagrożenie dla stabilności międzynarodowej.

Dlaczego konflikt Iran–Izrael jest tak groźny?

Konflikt między Iranem a Izraelem ma charakter wieloletniej, strategicznej wrogości, która dotąd toczyła się głównie w cieniu – poprzez działania wywiadowcze, cyberataki oraz operacje zastępcze w Syrii, Libanie czy Strefie Gazy.

Bezpośrednia wymiana ognia między państwami oznacza jednak:

Czy NATO może zostać wciągnięte w konflikt?

Na razie Sojusz Północnoatlantycki oficjalnie monitoruje sytuację. Kluczowe znaczenie ma stanowisko USA oraz ewentualne zagrożenie dla wojsk sojuszniczych stacjonujących w regionie.

Dla Polski istotne jest bezpieczeństwo żołnierzy pełniących służbę w ramach misji międzynarodowych oraz stabilność całego systemu bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

Co dalej?

Scenariusze są trzy:

  • Ograniczona wymiana ciosów i deeskalacja.
  • Rozszerzenie konfliktu na Liban, Syrię lub Zatokę Perską.
  • Pełnoskalowa wojna regionalna z udziałem USA.

Wszystko zależy od decyzji Teheranu i Tel Awiwu w najbliższych godzinach i dniach.

