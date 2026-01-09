Prezydent spotkał się z protestującymi. Protest rolników w Warszawie eskaluje!

Prezydent Nawrocki spotkał się z rolnikami protestującymi w Warszawie.

W Brukseli trwa kluczowe głosowanie ws. umowy handlowej UE-Mercosur.

Polska, Francja i Węgry sprzeciwiają się porozumieniu.

Spotkanie w pałacu prezydenckim

Kancelaria Prezydenta poinformowała o spotkaniu Karola Nawrockiego z rolnikami, które rozpoczęło się około godziny 10:00 w Pałacu Prezydenckim. W mediach społecznościowych Kancelarii pojawiły się zdjęcia z przebiegu rozmów. Prezydent Nawrocki w ten sposób włączył się w dialog z grupą społeczną wyrażającą swoje stanowisko w sprawie porozumienia handlowego.

Czym jest umowa UE-Mercosur?

Umowa między Unią Europejską a krajami Mercosur (Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem) ma na celu wprowadzenie preferencji handlowych dla wybranych produktów rolnych pochodzących z tych państw. W zamian, kraje Mercosur miałyby otworzyć swoje rynki na produkty unijnego przemysłu. Porozumienie to jest obecnie przedmiotem dyskusji na forum Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, dążyła do oficjalnego podpisania umowy pod koniec grudnia, jednak proces ten wymaga uzyskania poparcia państw członkowskich.

Dynamiczna sytuacja w brukseli

W środę, w Brukseli, minister rolnictwa Stefan Krajewski ogłosił, że Unia Europejska rozważa powrót do bardziej restrykcyjnego zapisu klauzuli ochronnej w umowie z Mercosur. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma pewności co do ostatecznej decyzji i terminu jej podjęcia. Kluczowe wydarzenie w tej sprawie zaplanowano na piątek, kiedy ambasadorowie państw członkowskich przy UE mają zagłosować w sprawie porozumienia.

Obecnie Polska, Francja i Węgry wyrażają sprzeciw wobec umowy, a Włochy podchodzą do niej sceptycznie. Do utworzenia mniejszości blokującej, która mogłaby zablokować porozumienie, potrzeba co najmniej czterech państw członkowskich reprezentujących minimum 35% ludności UE.

