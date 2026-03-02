Premier wrócił na weekend do domu. Czekały na niego wytęsknione wnuczki!

Adam Brzozowski
2026-03-02 5:35

Donald Tusk (69 l.) w sobotę rano wrócił do domu w Sopocie, aby odpocząć przez weekend od politycznych trosk. Z tej okazji do domu rodziców przyjechała córka szefa rządu i wytęsknionymi wnuczkami, aby spotkały się z dziadkiem.

Premier weekend spędził z rodziną

Sytuacja w Polsce i na świecie wciąż jest bardzo napięta. Trwa wojna za wschodnią granicą, a opozycja krytykuje przygotowany przez rząd projekt ustawy, która ułatwi pozyskanie i wykorzystanie środków z programu SAFE. Premier Donald Tusk każdego dnia zmaga się z dziesiątkami decyzji – od bezpieczeństwa państwa, przez finanse publiczne, po trudne negocjacje międzynarodowe. W takim rytmie czasu na odpoczynek pozostaje bardzo niewiele. Mimo to w sobotę szef rządu postanowił zwolnić tempo. Ok. godziny 10:00 przed jego domem zatrzymała się rządowa limuzyna z przyciemnianymi szybami. Donald Tusk wysiadł, skinął głową funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa i spokojnie wszedł do środka.

Rodzice przywieźli dzieci do dziadka

W tym samym miejscu pojawiła się córka szefa rządu Katarzyna Tusk (38 l.), która przyjechała do mieszkania rodziców rowerem wraz z mężem Stanisławem Cudnym (38 l.). Stanisław pedałował na swoim rowerze, a z tyłu i z przodu, w specjalnych fotelikach dziecięcych, podróżowały dwójka ich dzieci – wnuki Donalda Tuska.

Na twarzach maluchów widać było podekscytowanie – w końcu jechały na wyczekiwane spotkanie z dziadkiem.

Pierwsze prawdziwie wiosenne dni zachęcały do wyjścia na rower zamiast wsiadania do samochodu.

