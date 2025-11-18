PILNE! Tusk ujawnia: dwóch Ukraińców współpracujących z Rosją stało za dywersją na kolei. „Celem była katastrofa” Weronika Fakhriddinova 13:48 Premier Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia w Sejmie ogłosił, że służby ustaliły osoby odpowiedzialne za akty dywersji na kolei. Jak podał, to „dwóch obywateli Ukrainy działających od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami”. W weekend na trasie Warszawa–Lublin doszło do dwóch prób doprowadzenia do katastrofy kolejowej, w tym wysadzenia torów w miejscowości Mika. „Co do obu przypadków mamy pewność, że były intencjonalne, a ich celem było doprowadzenie do katastrofy” — powiedział premier. Podziel się Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim! i Autor: Andrzej Jackowski/ PAP

W Sejmie rozpoczęło się wystąpienie premiera Donalda Tuska o sytuacji na kolei. Szef rządu od pierwszych słów podkreślił wagę sprawy: „Wolałbym w tym dniu zabierać głos na inny temat, ale jestem winny informację Polkom i Polakom.” Po czym przeszedł do najważniejszego, mówiąc: „Intensywna praca służb, policji i prokuratury pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akt dywersji.”

Waldemar Żurek o dywersji na torach i działaniach służb: „Ta historia mogła potoczyć się dużo gorzej”

Dwóch Ukraińców z rosyjskimi powiązaniami

Premier ujawnił: „Ustalone osoby to dwóch obywateli Ukrainy. Działali oni od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami.”Jak dodał: „Ich wizerunki zostały utrwalone.” Sprawcy po pierwszym ataku, zniszczeniu torów w Mice, opuścili Polskę przez przejście graniczne w Terespolu.

„Celem była katastrofa w ruchu kolejowym”

Tusk nie zostawił wątpliwości: „Co do obu przypadków mamy pewność, że były to działania intencjonalne, a ich celem było doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym.”

Premier ujawnił szczegóły: „Pierwszy akt polegał na zamontowaniu na torze obejmy stalowej, która miała doprowadzić do wykolejenia pociągu. Zdarzenie miało zostać utrwalone przez zamieszczony w okolicy telefon z powerbankiem.”

Wcześniej służby potwierdziły odnalezienie drugiego, niewybuchniętego ładunku, a także kamery rejestrującej przebieg operacji.

Drugi atak: wojskowy C4 i kabel 300 metrów

Premier Tusk podał: „Drugie zdarzenie miało miejsce 15 listopada o godz. 20:58. Ładunek wybuchowy typu wojskowego C4 został zdetonowany przy pomocy urządzenia inicjującego, poprzez kabel elektryczny długości 300 m. Zabezpieczono również materiał wybuchowy, który nie zdetonował.”

Nowy trop: karty SIM użyte do detonacji

RMF FM informowało, że służby zabezpieczyły dwie karty SIM, które posłużyły do zdalnego wywołania eksplozji. Udało się dotrzeć do danych paszportowych osoby, na którą zarejestrowano numery. To karty polskiego operatora. Nie musi to oznaczać, że właściciel dokumentów był wykonawcą ataku, ale śledczy uznali trop za „bardzo istotny”.

Rzecznik ministra: „Wszystko wskazuje na rosyjskie służby specjalne”

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, stwierdził: „Zleceniodawcy aktów dywersji, a wszystko na to wskazuje, że są to rosyjskie służby specjalne, bardzo by chcieli wiedzieć, w którą stronę postępowanie zmierza.” Ostrzegł również: „Te informacje, które z niewiadomych źródeł pochodzą, które potem są powielane, mogą być typową rosyjską dezinformacją.”

Kolektyw Res Futura potwierdził wzmożoną aktywność rosyjskich kont: „Rosjanie kreują narrację o rzekomym polskim »oddolnym ruchu sabotażowym«. To klasyczna operacja wpływu.” Polskie służby trzymają rękę na pulsie, a Dobrzyński zapewnił: „Nasi funkcjonariusze trzymają rękę na pulsie i sprawę do końca wyjaśnią.”

Poniżej galeria zdjęć: Służby i ABW zabezpieczają miejsce eksplozji. Siemoniak: „Służby pracują wspólnie”

