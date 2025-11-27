Andrzej Duda pochwalił się wysokością swojej emerytury. Pokazał, ile wpłynęło na jego konto

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-11-27 14:01

Andrzej Duda kilka miesięcy po zakończeniu swojej misji w Pałacu Prezydenckim zdecydował się na pokazanie w sieci, ile dostał emerytury prezydenckiej. Pochwalił się, że na jego konto trafiło niewiele ponad 9300 zł.

Andrzej Duda

i

Autor: Piętka Mieszko/ AKPA
  • Andrzej Duda poinformował na platformie X, że otrzymał pierwszą emeryturę prezydencką.
  • Emerytura prezydencka przysługuje dożywotnio i wynosi 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego prezydenta.
  • Były prezydent już wcześniej planował być aktywnym zawodowo i zarabiać na życie, argumentując, że emerytura prezydencka nie jest przesadnie wysoka, biorąc pod uwagę koszty związane z reprezentowaniem urzędu.

Andrzej Duda od sierpnia nie jest już prezydentem. Zaczął zupełnie nowy czas w swoim życiu. Teraz pochwalił się, ile wynosi jego prezydencka emerytura: - Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji: 9 349 zł - napisał pokazując w mediach społecznościowych, a konkretnie na X, zrzut z aplikacji bankowej. 

Były prezydent  może liczyć na dożywotnią pensję zwaną emeryturą prezydencką. Wynosi ona 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego prezydenta, obecnie to ok. 13 tys. 800 zł brutto miesięcznie. Byłemu prezydentowi przysługuje miesięcznie dożywotnio. Uposażenie wypłaca się po zakończeniu okresu, za który przysługuje wynagrodzenie ustalone dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Co Andrzej Duda robi po prezydenturze? 

Andrzej Duda jest bardzo aktywny zawodowo. Nie tylko ma swój program w Kanale Zero, ale też jakiś czas temu głośno było o jego wejściu w świat biznesu i związał się z nowatorskim prywatnym biznesem. – ZEN powołuje międzynarodową radę nadzorczą, która będzie kierować globalną ekspansją spółki, skupiając się na Azji i Bliskim Wschodzie – przekazała jakiś czas temu spółka. - Przyjmuję na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by ZEN.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów. Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje - mówił w "Pulsie Biznesu" Andrzej Duda. Do tego po prezydenturze na rynku pojawiła się jego książka, którą aktualnie promuje. 

Takie plany na "emeryturę" miał Duda: "Będę mógł jeszcze spokojnie pracować i zarobić na życie" 

Swego czasu, jeszcze będąc prezydentem, w jednym z wywiadów, pytany o emeryturę przyznał: – Jestem osobą dosyć prężną. Będę mógł jeszcze spokojnie pracować i zarobić na życie. Ale biorąc pod uwagę wymagania, jakie życie stawia byłemu prezydentowi, że trzeba się przyzwoicie ubrać, od czasu do czasu gdzieś pojechać, odbyć spotkania, kogoś zaprosić choćby do restauracji, to emerytura prezydencka nie jest w Polsce przesadnie wysoka – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda ćwiczy na siłowni w Waszyngtonie
10 zdjęć
Sonda
Czy Andrzej Duda był dobrym prezydentem?
Poranny Ring - Gen. Leon Komornicki
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ DUDA