Zbigniew Ziobro dla "SE": "Nie uciekłem, tylko na razie nie wracam. Będą patrzeć na Żurka jak na fujarę"

Prokuratura stawia Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów i wnioskuje o areszt, jednak były minister przebywa w Budapeszcie.

Rząd podejmuje kroki, by ograniczyć możliwość podróżowania Ziobry, wstrzymując jego paszporty dyplomatyczny i prywatny.

Ziobro zarzuca obecnej władzy "partactwo" i "bezprawie", twierdząc, że celowo wnioskowano o uchylenie mu immunitetu podczas jego nieobecności.

Na razie nie wracam

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Śledczy uważają też, że polityk PiS powinien trafić do aresztu, ale w tej sprawie decyzję podejmie sąd na posiedzeniu zaplanowanym na 22 grudnia. Były minister sprawiedliwości cały czas przebywa w Budapeszcie, stąd ruchy rządu, które mają ograniczyć jego możliwości podróżowania. Ministerstwo spraw zagranicznych zatrzymało już dyplomatyczny paszport Zbigniewa Ziobry, a ministerstwo spraw wewnętrznych wszczęło procedurę zablokowania prywatnego paszportu polityka PiS. - Zamiast mnie zatrzymują moje paszporty. To dowód partactwa Żurka. Wielokrotnie łamali prawo nielegalnie przejmując prokuraturę, nielegalnie odwołując prezesów sądów, czy odsuwając od orzekania sędziów. Nielegalnie likwidowali losowy system przydzielania sędziów do spraw. A wszystko to robili po to, by zagwarantować sobie wpływy na sprawy polityczne. Idąc ta drogą powinni być konsekwentni i też nielegalnie mnie zatrzymać , kiedy byłem w kraju - mówi nam Zbigniew Ziobro.

Wiceprezes PiS zwraca uwagę na fakt, ze prokuratura przesłała do Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu kiedy przebywał w Budapeszcie na oficjalnej i zapowiadanej wcześniej konferencji. - Wbrew temu co mówią, nie uciekłem, tylko na razie nie wracam. Nie będę ułatwiał działań przestępcom, którzy dziś rządzą w Polsce. Wobec bezprawia, które się dzieje w kraju, uznałem, że muszę stawić temu opór. W miarę upływu czasu nawet Silni Razem będą patrzeć na Żurka jako na bezradnego fujarę, który zawalił sprawę, bo nie potrafili mnie zatrzymać w Polsce - krytykuje swoich oponentów Ziobro.

Sikorski unieważnił paszport Ziobry

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, potwierdził, że 17 listopada prokuratura wystąpiła z wnioskami o unieważnienie paszportu zwykłego do wojewody mazowieckiego oraz paszportu dyplomatycznego do MSZ. W przypadku paszportu dyplomatycznego procedura została już zakończona.

W tym zakresie "to już zostało wykonane, znaczy unieważnione", powiedział prok. Nowak. Informację o unieważnieniu paszportu dyplomatycznego Ziobry, na wniosek Prokuratury Krajowej, przekazał 18 listopada wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Odnosząc się do drugiego wniosku, dotyczącego paszportu zwykłego. - Mamy informację z środy od wojewody mazowieckiego, że wdrożył procedury unieważnienia - dodał rzecznik PK.

