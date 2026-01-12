Biuro Andrzeja Dudy tuż przy Wawelu. Wiemy, co tam będzie robił

Andrzej Duda otwiera biuro w zabytkowej willi "Mały Wawel" w Krakowie.

Na działalność biura byłego prezydenta do końca 2025 roku przeznaczono ponad 71 tys. zł z budżetu państwa.

Biuro ma działać w "formule otwartej", a były prezydent planuje także otworzyć drugie biuro w Warszawie.

Biuro w "Małym Wawelu"

Biuro Andrzeja Dudy będzie mieścić się przy ulicy Podzamcze 10, w malowniczej willi "Mały Wawel". Ten piękny budynek z XIX wieku, z charakterystyczną loggią z półkolistymi arkadami na piętrze, z pewnością stanie się nowym punktem na mapie Krakowa. Były prezydent przekazał dziennikarzom, że do otwarcia biura pozostały już tylko "kwestie techniczne". W pracach nad jego utworzeniem pomaga mu była szefowa kancelarii prezydenta, Małgorzata Paprocka. Otwarcie planowane jest na najbliższe tygodnie.

Ile to kosztuje podatników?

Jak informuje "Gazeta Krakowska", byli prezydenci, podobnie jak parlamentarzyści, mają prawo do otrzymywania środków na prowadzenie swoich biur. Kancelaria Prezydenta RP podała, że do końca 2025 roku na działalność biura Andrzeja Dudy wypłacono już łącznie 71 484 zł. To kwota, która z pewnością wzbudzi dyskusje, zwłaszcza biorąc pod uwagę luksusową lokalizację i historyczny charakter budynku.

Otwarta formuła i plany na przyszłość

Andrzej Duda zapowiedział, że jego biuro będzie działać w "formule otwartej" i ma być czynne codziennie. "Czy będę tam przyjmował mieszkańców także osobiście? Pewnie tak" – powiedział "Gazecie Krakowskiej". Oznacza to, że krakowianie i turyści będą mieli szansę na bezpośredni kontakt z byłym prezydentem.

W przyszłości Andrzej Duda planuje otwarcie drugiego biura w Warszawie. Obecnie, byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski mają swoje biura w stolicy, a Lech Wałęsa w Gdańsku. Rozbudowa sieci biur przez Andrzeja Dudę może świadczyć o jego aktywnych planach na polityczną przyszłość, nawet po zakończeniu kadencji prezydenckiej.

