Czy prezydent i premier ugną się pod presją? Sondaż mówi wszystko

Niespodziewany wynik: prawie 90% za współpracą

Aż 87,1 procent ankietowanych uważa, że prezydent i premier powinni ze sobą współpracować w sprawach międzynarodowych. Ten wynik to potężny sygnał, który trudno zignorować. Szczególnie imponuje odsetek osób, które odpowiedziały „zdecydowanie tak” – było to 64,3 procent badanych. Kolejne 22,8 procent wskazało odpowiedź „raczej tak”. Takie poparcie pokazuje, że oczekiwanie na zgodne działanie wykracza poza podziały polityczne.

Kto jest przeciwny współpracy?

Warto zwrócić uwagę na niewielki odsetek osób, które nie zgadzają się z potrzebą współpracy. Zaledwie 0,5 procent ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 6,2 procent „raczej się nie zgadza”. Co ciekawe, wśród przeciwników współpracy dominowali ci, którzy deklarują, że nie biorą udziału w wyborach (stanowili oni 23 procent tej grupy). To sugeruje, że aktywni wyborcy, niezależnie od preferencji politycznych, widzą potrzebę jedności w obliczu wyzwań międzynarodowych.

Koniec politycznego chaosu?

Profesor Arkady Rzegocki, były ambasador Polski w Wielkiej Brytanii i pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, komentując wyniki sondażu, podkreśla, że Polacy są zmęczeni trwającym od miesięcy sporem politycznym. Jak zauważa, w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wyborcy stawiają interes państwa ponad bieżącą walkę polityczną. Dostrzegają również koszty, jakie generuje instytucjonalny chaos. Ten wynik może być zatem wezwaniem do zakończenia wewnętrznych sporów i skupienia się na wspólnym działaniu na arenie międzynarodowej.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1068 osób. Jego wyniki jasno wskazują, że obywatele oczekują od swoich liderów dojrzałości i odpowiedzialności, zwłaszcza w kwestiach, które mają wpływ na wizerunek i bezpieczeństwo kraju. Czy prezydent Nawrocki i premier Tusk odpowiedzą na to wezwanie?

