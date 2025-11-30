Aleksander Kwaśniewski przeanalizował sytuację Ukrainy. Ma jednoznaczne wnioski

Aleksander Kwaśniewski sugeruje, że obecna sytuacja wojenna na Ukrainie wymaga "dramatycznych decyzji", które mogą być trudne, ale konieczne.

Aleksander Kwaśniewski podkreśla, że obecna sytuacja wojenna wymaga "dramatycznych decyzji". Według niego, niektóre rozwiązania, choć bolesne, mogą zostać zaakceptowane przez opinię publiczną, jeśli zostaną odpowiednio przedstawione. Jednym z rozważanych scenariuszy jest rozejm na obecnej linii frontu. Kwaśniewski uważa, że takie rozwiązanie mogłoby być do zaakceptowania dla Ukrainy.

- Myślę, że dla Ukrainy i dla Zełenskiego byłoby do przyjęcia to, że rozejm jest na linii obecnie walk – stwierdził były prezydent.

Wymiana terytoriów jako opcja

Były prezydent poruszył również kwestię wymiany terytoriów. W ramach tego scenariusza, Rosjanie mieliby wycofać się z części okupowanych obszarów, w zamian za oddanie im przez Ukraińców terenów w regionie donieckim.

Kwaśniewski odniósł się także do długoterminowego statusu terytoriów okupowanych przez Rosję, w tym Krymu. Sugeruje on, że kwestia ta mogłaby zostać odłożona na przyszłość.

- To co znowu Amerykanie chcieliby zrobić, tylko jakby przekłada sprawę na kolejne 20 lat, 30 lat, kiedy na tyle się uspokoi to wszystko, że będzie można przeprowadzić uczciwe referenda, bo przecież te, które były zrobione przez Putina, uczciwe nie były. I one zadecydują o przyszłości tych, tych terytoriów od Krymu, od Krymu poczynając – mówił Kwaśniewski.

