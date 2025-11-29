Polacy chcą nowej partii politycznej w Sejmie? Jasny sygnał

Zbliżające się wybory wzbudzają dyskusję o nowej sile politycznej w Polsce.

Sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że 32,1% Polaków liczy na partię zmieniającą zasady gry.

Jednak większość, bo aż 42,8%, nie oczekuje debiutu nowego ugrupowania, a 25,1% jest niezdecydowanych.

Co to oznacza dla przyszłości polskiej polityki i czy pojawi się ktoś, kto przełamie obecny układ?

Pytanie o możliwość pojawienia się nowej siły na polskiej scenie politycznej, zdolnej przełamać dotychczasowy układ, staje się coraz bardziej aktualne w kontekście zbliżających się wyborów. Sondaż SW Research dla Onetu, w którym zapytano respondentów o wiarę w pojawienie się partii zmieniającej "reguły gry", ujawnił interesujące tendencje.

Jak wskazują wyniki badania, 32,1 proc. respondentów chciałoby pojawienia się partii, która zmieniłaby dotychczasowy układ sił w polskiej poloityce.

Ten wynik wskazuje na istnienie wśród części wyborców poczucia braku odpowiedniej reprezentacji. Szukają oni ugrupowania, które wprowadziłoby świeże idee, nową energię i odmienne podejście do polityki, różniące się od dominujących obecnie wzorców.

Brak oczekiwań

Mimo wyraźnego zapotrzebowania na zmiany ze strony części społeczeństwa, największa grupa badanych - aż 42,8 proc. - nie oczekuje debiutu kolejnego ugrupowania. Ta część elektoratu może być sceptyczna wobec potencjału nowych podmiotów politycznych lub uważać, że obecny układ sił jest wystarczający.

Istotną grupę stanowią również respondenci, którzy nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o potrzebę nowej partii.

25,1 proc. Polaków nie umie jednoznacznie stwierdzić, czy nowa partia na polskiej scenie politycznej jest potrzebna. Jak zawsze, właśnie to wahające się osoby mogą zawarzyć na wyniku kolejnych wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2027 roku.

Ta grupa niezdecydowanych wyborców może być kluczowa w przyszłych wyborach. Ich postawa często wynika z rozczarowania dotychczasowymi obietnicami polityków, które nie przekładają się na realną poprawę sytuacji, a także z poczucia, że kolejne ugrupowania niewiele różnią się od siebie. Ich decyzje w 2027 roku mogą zaważyć na ostatecznym kształcie polskiej sceny politycznej.

