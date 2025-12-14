Wyniki sondażu wskazują, że 76% Polaków uważa, iż konflikt między premierem Tuskiem a prezesem IPN Nawrockim prowadzi do paraliżu państwa.

Nawet wśród wyborców koalicji rządzącej aż 86% obawia się negatywnego wpływu sporu na funkcjonowanie kraju.

Pesymizm w tej kwestii wyrażają również wyborcy opozycji, gdzie 72% zgadza się ze stwierdzeniem o blokowaniu reform przez konflikt.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys w dniach 5-8 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1000 ankietowanych.

Konflikt Tusk-Nawrocki prowadzi do paraliżu państwa? Tak twierdzą Polacy w sondażu

W grudniu 2025 roku, United Surveys IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski, przeprowadziło badanie opinii publicznej, które miało na celu ocenę wpływu konfliktu między premierem Donaldem Tuskiem a prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, Karolem Nawrockim, na funkcjonowanie państwa.

Z sondażu wynika, że aż 76% respondentów uważa, iż konflikt pomiędzy wspomnianymi politykami prowadzi do paraliżu państwa i uniemożliwia wprowadzanie koniecznych reform. Na pytanie zadane w ten sposób, 34% pytanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 42% – „raczej tak”. Przeciwnego zdania było jedynie 3% respondentów, którzy „zdecydowanie” nie zgadzają się z tą tezą, oraz 15,9% uważających, że „raczej nie” ma to wpływu na funkcjonowanie państwa. 5,1% badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Odpowiedzi różnią się w zależności od partii

Interesujące jest, jak rozkładają się te opinie wśród wyborców różnych opcji politycznych. Okazuje się, że nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica), aż 86% badanych uważa, że spór Tusk-Nawrocki paraliżuje państwo, z czego 39% wyraziło to przekonanie z pełnym przekonaniem. Jedynie 9% wyborców obozu władzy nie dostrzega w tym problemu.

Nieco mniejszy, choć wciąż znaczący pesymizm panuje wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja). W tej grupie 72% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że konflikt blokuje reformy, podczas gdy przeciwnego zdania jest 23% badanych.

Wśród osób deklarujących poparcie dla innych ugrupowań lub niezdecydowanych, odsetek dostrzegających możliwość paraliżu państwa wynosi 63%.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 5-8 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 ankietowanych.

