Okropne, co spotkało Łukasza Kohuta! "Nie dam się zastraszyć"

2025-12-14 20:35

W Katowicach doszło do aktu wandalizmu, którego ofiarą padło biuro europosła Łukasza Kohuta. Nieznani sprawcy zdewastowali lokal, nanosząc na niego symbole nawiązujące do systemów totalitarnych oraz obraźliwe napisy. Polityk zapowiedział, że nie ugnie się pod presją i kontynuuje swoją działalność.

  • Biuro europosła Łukasza Kohuta w Katowicach padło ofiarą ataku.
  • Na elewacji i drzwiach pojawiły się symbole totalitarne oraz obraźliwy napis "Naziol".
  • Polityk łączy incydent z "falą nienawiści prawicowej w Polsce" i zapowiada, że nie da się zastraszyć.

Na elewacji, drzwiach i szyldzie biura europosła Łukasza Kohuta, zlokalizowanego w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, pojawiły się symbole kojarzone z ustrojami totalitarnymi. Dodatkowo, nad drzwiami namalowano obraźliwy napis "Naziol". Akt wandalizmu odkryła pracownica biura, która udała się do lokalu w weekend po dokumenty.

Reakcja polityka

Łukasz Kohut, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, skomentował incydent, łącząc go z szerszym zjawiskiem narastającej, jak to określił, "fali nienawiści prawicowej w Polsce". W swoim wpisie polityk odniósł się do niedawnych wydarzeń, takich jak użycie gaśnicy w Sejmie czy happeningi przed Auschwitz, wskazując na rosnącą agresję w przestrzeni publicznej.

- Nie dam się zastraszyć - oświadczył Kohut, podkreślając, że takie działania nie wpłyną na jego zaangażowanie. Dodał, że Śląsk jest miejscem otwartym i wielokulturowym, a on sam nie zgadza się na "narodowo-socjalistyczną falę i akty wandalizmu". Polityk poinformował również, że sprawa została zgłoszona odpowiednim organom ścigania.

Kohut o hejcie

W rozmowie z mediami, Łukasz Kohut zaznaczył, że często jest obiektem hejtu.

Widzimy tę brunatną falę w internecie, mowę nienawiści w stosunku do wszystkich polityków, którzy szerzą proeuropejskie wartości. Ja, jako Ślązak, mam dodatkową grupę, która mnie hejtuje, więc sądzę, że to jest połączone - stwierdził w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Policja w Katowicach prowadzi dochodzenie w sprawie aktu wandalizmu. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia o kontakt i przekazanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców.

