Okropne, co spotkało Łukasza Kohuta! "Nie dam się zastraszyć"

Biuro europosła Łukasza Kohuta w Katowicach padło ofiarą ataku.

Na elewacji i drzwiach pojawiły się symbole totalitarne oraz obraźliwy napis "Naziol".

Polityk łączy incydent z "falą nienawiści prawicowej w Polsce" i zapowiada, że nie da się zastraszyć.

Na elewacji, drzwiach i szyldzie biura europosła Łukasza Kohuta, zlokalizowanego w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, pojawiły się symbole kojarzone z ustrojami totalitarnymi. Dodatkowo, nad drzwiami namalowano obraźliwy napis "Naziol". Akt wandalizmu odkryła pracownica biura, która udała się do lokalu w weekend po dokumenty.

Reakcja polityka

Łukasz Kohut, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, skomentował incydent, łącząc go z szerszym zjawiskiem narastającej, jak to określił, "fali nienawiści prawicowej w Polsce". W swoim wpisie polityk odniósł się do niedawnych wydarzeń, takich jak użycie gaśnicy w Sejmie czy happeningi przed Auschwitz, wskazując na rosnącą agresję w przestrzeni publicznej.

- Nie dam się zastraszyć - oświadczył Kohut, podkreślając, że takie działania nie wpłyną na jego zaangażowanie. Dodał, że Śląsk jest miejscem otwartym i wielokulturowym, a on sam nie zgadza się na "narodowo-socjalistyczną falę i akty wandalizmu". Polityk poinformował również, że sprawa została zgłoszona odpowiednim organom ścigania.

Kohut o hejcie

W rozmowie z mediami, Łukasz Kohut zaznaczył, że często jest obiektem hejtu.

- Widzimy tę brunatną falę w internecie, mowę nienawiści w stosunku do wszystkich polityków, którzy szerzą proeuropejskie wartości. Ja, jako Ślązak, mam dodatkową grupę, która mnie hejtuje, więc sądzę, że to jest połączone - stwierdził w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Policja w Katowicach prowadzi dochodzenie w sprawie aktu wandalizmu. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia o kontakt i przekazanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Łukasz Kohut:

QUIZ. Pamiętasz te cytaty polityków i kultowe hasła propagandy PRL? Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Dokończy cytat: "Każdemu, kto podniesie rękę na władzę, władza tę rękę..." ociosa odrąbie oparzy Następne pytanie