Robert Biedroń ostro skrytykował Nawrockiego! "Lecz Kaczyński przewraca się w grobie"

Prezydent Karol Nawrocki zerwał z wieloletnią tradycją zapoczątkowaną przez Lecha Kaczyńskiego, rezygnując z obchodów Chanuki w Pałacu Prezydenckim. Decyzja ta wywołała ostrą krytykę, m.in. ze strony europosła Roberta Biedronia, który uznał ją za sprzeczną z duchem otwartości.

Biedroń ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami "licytowania się na antysemityzm" i podkreśla, że Chanuka jest symbolem zwycięstwa dobra nad złem.

Jak poinformowała "Rzeczpospolita", prezydent Karol Nawrocki nie weźmie udziału w zapalaniu świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim w tym roku. Oznacza to zerwanie z tradycją zapoczątkowaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która była kontynuowana przez jego następców. Przez lata obchody Chanuki w Pałacu Prezydenckim stanowiły symbol otwartości i szacunku dla mniejszości żydowskiej w Polsce.

Krytyka ze strony Roberta Biedronia

Europoseł Robert Biedroń nie szczędził ostrych słów pod adresem Karola Nawrockiego. W programie "Gość Wydarzeń" podkreślił, że rezygnacja z obchodów Chanuki jest "złą decyzją" i "całkowicie przekreśla testament Lecha Kaczyńskiego".

- Ja mogłem nie zgadzać się z Lechem Kaczyńskim, ale jestem przekonany, że Lech Kaczyński widząc poczynania prezydenta Nawrockiego, przewraca się w grobie - stwierdził.

Europoseł Lewicy wyraził obawę, że "licytowanie się z Grzegorzem Braunem na antysemityzm przez prezydenta RP będzie miało bardzo złe konsekwencje". Wskazał na rosnącą falę antysemityzmu na świecie, obawiając się, że podobne sceny mogą mieć miejsce również w Europie. Robert Biedroń przypomniał, że Chanuka to "święto zwycięstwa dobra nad złem" i "jedna z najstarszych tradycji religijnych na świecie", szanowana również przez inne religie. Podkreślił, że prezydent Nawrocki "nie powinien przykładać ręki do antysemityzmu".

Kontekst i znaczenie decyzji

Decyzja prezydenta Nawrockiego o rezygnacji z obchodów Chanuki w Pałacu Prezydenckim wpisuje się w szerszy kontekst polityczny i społeczny. Jest to sygnał, który może być interpretowany jako zmiana w polityce symbolicznej i stosunku do mniejszości żydowskiej w Polsce. Krytycy podkreślają, że takie działania mogą prowadzić do osłabienia więzi międzykulturowych i podsycania nastrojów antysemickich.

