Wspaniała wiadomość dla Donalda Tuska! Nasz najnowszy sondaż wszystko zdradza

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-19 10:35

W ostatnim czasie sporo się dzieje na polskiej scenie politycznej. Jak te wydarzenia wpłynęły na preferencje wyborcze Polaków? Sprawdziliśmy to w naszym najnowszym sondażu parlamentarnym. Jak się okazuje, premier Donald Tusk ma powody do radości.

Donald Tusk

i

Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS Donald Tusk
  • Najnowszy sondaż wskazuje na zmiany preferencji wyborczych Polaków przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.
  • Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość odnotowuje spadek poparcia.
  • Sprawdź, które partie przekroczyły próg wyborczy i jak rozkładają się głosy pozostałych ugrupowań.

W naszym najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster zapytaliśmy Polaków, jak zagłosowaliby, gdyby wybory parlamentarne miały się odbyć w najbliższą niedzielę. Jak się okazuje, na pierwszym miejscu znalazło się KO z poparciem 33,55 proc. Taka informacja z pewnością ucieszy Donalda Tuska, którego partia nie tylko utrzymuje przewagę nad PiS-em, ale też zanotowała wzrost poparcia o 1,02 pkt. proc. w porównaniu do naszego poprzedniego badania.

Drugie miejsce zajął PiS z wynikiem 28,86 proc. czyli mniejszym o 1,05 pkt. proc. niż podczas ostatniego badania. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą głos zadeklarowało 11,45 proc. wyborców. To spadek poparcia o 1,78 pkt. proc.

Pozostałe partie

Do Sejmu dostałaby się także Nowa Lewica z wynikiem 6,91 proc. (spadek o 0,43 pkt. proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 5,92 proc. poparcia (spadek o 0,24 proc.).

Nowe ustalenia o sprawcach dywersji na kolei! Było ich więcej, niż mówił Tusk?!

Pod progiem wyborczym znalazła się Partia Razem, zdobywając 4,89 proc. głosów, Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 4,55 proc. poparcia oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce zagłosować 2,48 proc. Polaków. Z kolei 1,39 proc. respondentów zagłosowałaby na inną partię. 

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 15-17.11.2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Donald Tusk
19 zdjęć
Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka!
Pytanie 1 z 15
Gdzie urodził się Donald Tusk?
Sondaż dla SE 20.11

i

Autor: Marcin Sobczak
SUCHOŃ O CENZURZE W SIECI I HYBRYDOWEJ WOJNIE
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ
SONDAŻ SE