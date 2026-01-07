Włodzimierz Czarzasty jedzie na Ukrainę! Padnie konkretny termin

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, planuje wizytę w Ukrainie, by wzmocnić relacje między krajami.

Szef Kancelarii Sejmu potwierdza, że wizyta ma się odbyć w lutym, a w planach jest szereg spotkań parlamentarnych.

Czy marszałkowi Czarzastemu uda się spotkać z prezydentem Zełenskim, z którym po ostatnim spotkaniu "czuć było chemię"?

Konkretny termin, nieznana data

Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, potwierdził, że wizyta marszałka Czarzastego w Ukrainie ma odbyć się już w lutym. Jak podkreślił w „Porannej rozmowie” RMF FM: „Daty nie znamy, bo to musi być uzgodnione z partnerami, ale szybko to ma być. Ma się to zdarzyć w lutym”. Celem jest przeprowadzenie „dobrej i pełnej wizyty”, co oznacza szereg spotkań na szczeblu parlamentarnym w Kijowie, mających na celu wzmocnienie wzajemnych relacji.

Czy "chemia" z Zełenskim zaowocuje spotkaniem?

Jednym z najbardziej elektryzujących punktów potencjalnego programu wizyty jest możliwość spotkania z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Marek Siwiec podkreślił, że po niedawnym spotkaniu w Sejmie, między marszałkiem Czarzastym a ukraińskim prezydentem „czuć było chemię”. Dodał również, że rozmowy miały wyjątkowy charakter: „To się odbywa również w takiej sferze pewnego poczucia humoru, a nawet autoironii, mówienia o rzeczach trudnych z pewnym luzem”. Ta dobra atmosfera daje nadzieję na bezpośrednie spotkanie, które byłoby silnym sygnałem politycznym.

Sygnał polityczny w czasach wojny

Planowana wizyta Włodzimierza Czarzastego w Ukrainie to znacznie więcej niż tylko rutynowe spotkanie. W obliczu trwającej wojny i nieustannego zagrożenia, jest to kluczowy sygnał polityczny, potwierdzający niezachwiane wsparcie Polski dla Ukrainy. Wzmacnianie relacji Warszawa-Kijów ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa regionu i całej Europy. Szczegóły programu wizyty mają zostać ujawnione w najbliższych tygodniach, a świat z uwagą będzie śledził rozwój wydarzeń.

