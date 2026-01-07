Współpracownik prezydenta zabrał głos ws. relacji Tuska i Nawrockiego. Powiedział wprost

W obliczu napięć politycznych, pojawiają się sygnały o możliwej poprawie relacji między Prezydentem a Premierem.

Szef Gabinetu Prezydenta RP zapowiada spotkanie kluczowych postaci, które ma zapoczątkować nowy etap współpracy.

Czy pragmatyzm zwycięży nad ideologicznymi różnicami i jakie będą konsekwencje dla przyszłości Polski?

Dowiedz się, czy współpraca jest możliwa, czy też konflikt stanie się narzędziem politycznym.

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, ogłosił w programie TV Republika, że "najprawdopodobniej w piątek odbędzie się spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem". Jest to wydarzenie, które może stanowić istotny krok w kierunku złagodzenia napięć i otwarcia nowych kanałów komunikacji między rządem a prezydentem. Według Pawła Szefernakera, "nowy rok przyniesie zwrot w relacjach Prezydent-Premier".

- Te relacje muszą być dla Polski w sprawach najważniejszych jak najlepsze, a w sprawach ideowych panowie nigdy nie będą się we wszystkim zgadzać - ocenił.

Współpraca w kluczowych kwestiach

Szef Gabinetu Prezydenta RP w wywiadzie zapewniał, że współpraca w "sprawach najważniejszych" między rządem a prezydentem "była i jest". Wskazał na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, podkreślając, że "te sprawy nie podlegają jakiejś tam bieżącej krytyce politycznej". Dodał, że "jesteśmy w stanie w sprawach najważniejszych dla Polski rozmawiać", co budzi nadzieję na konstruktywny dialog w kwestiach strategicznych.

Zarzuty o szukanie konfliktu

Mimo tych optymistycznych zapowiedzi, Paweł Szefernaker wyraził również krytyczne uwagi, twierdząc, że "rząd szuka konfliktu z prezydentem".

- Dziś szukają tego konfliktu z prezydentem - dlaczego? Dlatego, że w wielu sprawach sobie nie radzą, rząd po prostu sobie w wielu sprawach nie radzi, nie realizuje problemów zwykłych Polaków. W związku z tym szuka tematów zastępczych i za każdym razem jest prezydent z innego obozu politycznego - stwierdził.

Szef Gabinetu Prezydenta RP tłumaczył, że takie działanie powoduje, iż "inne tematy, realne problemy Polaków, spadają na kolejne miejsca i to jest korzystne dla rządu, dla premiera Tuska". Podsumował, że "dlatego będzie za każdym razem próba wejścia w konflikt z prezydentem, żeby odwrócić uwagę od problemów zwykłych Polaków".

