„Niedyskretnie o politykach” o kulisach w PiS. „Mateusz ma wyjść ostentacyjnie”?

Meksyk mierzy się z falą przemocy po śmierci narkotykowego barona El Mencho.

Szef MSZ Radosław Sikorski uspokaja: "na razie nie planujemy ewakuacji Polaków", ale apeluje o ostrożność.

Polska placówka monitoruje sytuację. Czy wiesz, co to oznacza dla Twoich podróży?

Mocne spekulacje w podcaście SE. Co padło o Morawieckim?

W odcinku „Niedyskretnie o politykach” prowadzące mówiły o „ruchach tektonicznych” na scenie politycznej i możliwych „poważnych wstrząsach”. Jednym z głównych tematów były kulisy sytuacji w PiS i pytanie, czy Mateusz Morawiecki mógłby odejść z partii z grupą swoich zwolenników.

W rozmowie padło zastrzeżenie, że wcześniej sam Morawiecki miał wielokrotnie deklarować, iż chce być w przyszłości prezesem PiS i premierem. Jednocześnie jedna z prowadzących relacjonowała, że sytuacja miała się „diametralnie” zmienić i że w otoczeniu PiS krążą już dużo dalej idące scenariusze.

Najmocniej wybrzmiała teza o osobistym poczuciu krzywdy byłego premiera. W podcaście padły słowa, że Mateusz Morawiecki ma poczucie, iż „od wyborów prezydenckich Jarosław Kaczyński robi wszystko, żeby go upokorzyć” poprzez wzmacnianie innych frakcji i marginalizowanie jego ludzi w strukturach partyjnych.

„Grillowanie Mateusza” i napięcie w komitecie politycznym

W rozmowie pojawił się też opis wewnętrznych relacji w PiS. Jedna z prowadzących mówiła, że w komitecie politycznym ma brakować osób kojarzonych z Morawieckim, a same posiedzenia są dla niego politycznie trudne. Padło określenie o „grillowaniu Mateusza”.

