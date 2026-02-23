MSZ reaguje na chaos w Meksyku. Sikorski wyjaśnia co z ewakuacją Polaków

Weronika Fakhriddinova
2026-02-23 20:42

Sytuacja bezpieczeństwa w Meksyku gwałtownie się pogorszyła po śmierci bossa kartelu CJNG, Nemesia Oseguery Cervantesa ps. „El Mencho”. W wielu regionach kraju doszło do aktów przemocy, blokad dróg i podpaleń. W związku z napięciami polskie MSZ wydało apel do obywateli. Radosław Sikorski podkreślił, że na razie nie ma planów ewakuacji Polaków z Meksyku, ale resort odradza podróże, które nie są konieczne.

Radosław Sikorski

i

Autor: Piotr Lampkowski/Super Express Radosław Sikorski
  • Meksyk mierzy się z falą przemocy po śmierci narkotykowego barona El Mencho.
  • Szef MSZ Radosław Sikorski uspokaja: "na razie nie planujemy ewakuacji Polaków", ale apeluje o ostrożność.
  • Polska placówka monitoruje sytuację. Czy wiesz, co to oznacza dla Twoich podróży?

Napięcie po śmierci El Mencho

Meksyk mierzy się z kolejną falą niepokoju po informacji o zabiciu narkotykowego barona El Mencho (czyt. "el menczo"). W wielu miejscach kraju pojawiają się doniesienia o aktach przemocy, co budzi obawy także wśród cudzoziemców i osób planujących wyjazd.

Hołownia odpowiada na publikację o swoim zdrowiu. „Postąpiłeś podle”

To właśnie w związku z tymi wydarzeniami polska dyplomacja wydała wyraźny apel do obywateli RP.

Sikorski zabrał głos. Jasny komunikat ws. Polaków

Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał:

"Na razie nie planujemy ewakuacji Polaków z Meksyku".

Jednocześnie minister podkreślił, że sytuacja pozostaje poważna. Jak zaznaczył, "w kraju dochodzi do aktów przemocy, w dalszym ciągu apelujemy, by bez potrzeby do Meksyku się nie wybierać". To oznacza, że na ten moment nie ma decyzji o ewakuacji, ale polskie władze uważnie obserwują sytuację i utrzymują podwyższoną czujność.

Polska placówka w Meksyku monitoruje sytuację

W komunikacie podkreślono również, że "polska placówka w Meksyku na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń".

To kluczowa informacja dla Polaków przebywających na miejscu oraz ich rodzin w kraju. W praktyce oznacza to, że służby konsularne śledzą sytuację i reagują adekwatnie do rozwoju wydarzeń.

Apel MSZ do podróżnych. Lepiej przełożyć wyjazd

Przekaz resortu jest jednoznaczny, że jeśli wyjazd nie jest konieczny, lepiej go odłożyć. W obecnej sytuacji bezpieczeństwo powinno być priorytetem, zwłaszcza że napięcia mogą utrzymywać się dłużej.

Osoby, które już są w Meksyku, powinny zachować szczególną ostrożność, śledzić komunikaty lokalnych władz i pozostawać w kontakcie z bliskimi.

Sytuacja może się zmieniać dynamicznie

W tego typu kryzysach sytuacja potrafi zmieniać się z godziny na godzinę. Dlatego tak ważne jest, że polska placówka działa na bieżąco i monitoruje rozwój wydarzeń. Na ten moment stanowisko MSZ jest jasne. Brak planów ewakuacji, ale jednocześnie wyraźny apel o rezygnację z niekoniecznych podróży do Meksyku.

