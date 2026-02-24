Nowa Fala startuje, a Senyszyn błyszczy. U fryzjera w swoich kultowych koralach [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-02-24 6:00

Byłą kandydatkę w wyborach prezydenckich spotkaliśmy w zakładzie fryzjerskim. Joanna Senyszyn (77 l.), ubrana jak zwykle w swoje charakterystyczne czerwone korale, postawiła na nową fryzurę. To element budowania wizerunku jej nowej partii – Nowa Fala, która dopiero zaczyna działalność i szykuje się do wejścia na polityczną scenę.

Senyszyn od lat wie, jak działa polityka: program programem, ale wyborcy najpierw widzą twarz liderki. Dlatego – jak sama podkreśla – dba o każdy szczegół, również o wygląd. Nowa fryzura ma podkreślać energię i świeżość projektu, który dopiero się rodzi, a nie odświeżać coś, co jeszcze nie zdążyło się opatrzyć.

Nowa Fala została zarejestrowana przez sąd w grudniu 2025 r. i od tego czasu powoli buduje struktury. W mediach pojawiły się informacje, że w inicjatywę zaangażowani są także inni znani politycy lewicy, m.in. były prezes TVP Robert Kwiatkowski oraz były europoseł Marek Balt. Partia deklaruje kurs centrolewicowy, proeuropejski i jednoznacznie świecki. Jej ambicją jest start w wyborach parlamentarnych za półtora roku.

– Aktualnie zapisujemy członków, budujemy struktury i pracujemy nad programem, który wkrótce zaprezentujemy opinii publicznej – mówi Senyszyn w rozmowie z „Super Expressem”. Polityczka liczy na to, że jej rozpoznawalność, medialność i konsekwentny styl – od czerwonych korali po ostre komentarze – pomogą Nowej Fali przebić się do świadomości wyborców.

Choć partia dopiero zaczyna, Senyszyn już teraz dba o jej widoczność. Wizyta u fryzjera to tylko jeden z elementów większej strategii: budowania marki ugrupowania, które ma dopiero zaistnieć na politycznej mapie Polski.

