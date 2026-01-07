Jarosław Kaczyński w potrzasku? Pilne wezwanie na Nowogrodzką. Co szykuje prezes PiS?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-07 11:16

Jarosław Kaczyński wraca po przerwie świątecznej i natychmiast zwołuje naradę kierownictwa PiS oraz wyjazdowe posiedzenie klubu. Jak donosi TVN24, obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa. Czy prezes PiS próbuje opanować narastający kryzys i zjednoczyć frakcje w partii, która znalazła się w najtrudniejszym położeniu od dekady?

  • Jarosław Kaczyński zwołuje nagłą naradę najważniejszych polityków PiS, by stawić czoła wewnętrznym konfliktom.
  • Celem jest "zawieszenie broni" i próba pojednania frakcji w obliczu najtrudniejszego położenia partii od dekady.
  • Słabnąca pozycja Kaczyńskiego i walka o schedę między "maślarzami" a "margaryniarzami" zagrażają jedności partii.
  • Czy prezesowi PiS uda się zażegnać kryzys i utrzymać kontrolę nad partią?

Nagłe wezwanie na dywanik

Narada z udziałem najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości ma rozpocząć się około godziny 14:00 w siedzibie partii na ulicy Nowogrodzkiej. Wieczorem, o godzinie 18:00, zaplanowano wyjazdowe spotkanie klubu parlamentarnego. Dziennikarka TVN24, Arleta Zalewska, jasno wskazuje na powagę sytuacji: „Jeśli chodzi o PiS, są w bardzo trudnym momencie. Jarosław Kaczyński wraca po przerwie świątecznej i wzywa na dywanik bardzo konkretne grupy”.

Cel: zawieszenie broni i jedność?

Jaki jest główny cel tak nagłego i obowiązkowego zwołania? Arleta Zalewska sugeruje, że prezes Kaczyński dąży do „zawieszenia broni”. „To ma być pokaz jedności, a przynajmniej próba pojednania frakcji na tym etapie” – dodała. W obliczu narastających wewnętrznych konfliktów, Kaczyński stara się scalić partię, która mierzy się z nowymi wyzwaniami politycznymi.

PiS w najtrudniejszym położeniu od dekady

Jak wskazują twórcy „Stanu Wyjątkowego”, Jarosław Kaczyński znalazł się w najtrudniejszym położeniu od ponad dekady. Obecne poparcie dla PiS stanowi niewiele ponad połowę całego poparcia dla prawicy, co oznacza, że partia mierzy się z realną konkurencją i nie może już marzyć o samodzielnych rządach, jak w latach 2015-2023. Sytuacja jest nawet gorsza niż podczas kryzysu posmoleńskiego w latach 2012-2013, kiedy to z partii odchodził Zbigniew Ziobro.

Wojna frakcji i wyścig po schedę

Do tego dochodzi słabnąca pozycja samego Kaczyńskiego w partii, co skutkuje narastającymi konfliktami wewnętrznymi. Twórcy „Stanu Wyjątkowego” szczegółowo opisują kulisy wojny między frakcjami, żartobliwie nazywanymi „maślarzami” (jak np. Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Błażej Bocheński) a „margaryniarzami” (zwolennikami Mateusza Morawieckiego). Te wewnętrzne tarcia to realny wyścig do schedy po prezesie, co dodatkowo osłabia spójność partii w kluczowym momencie. Czy Jarosław Kaczyński zdoła zażegnać kryzys i utrzymać jedność w obliczu tych wyzwań?

Polityka SE Google News
JAROSŁAW KACZYŃSKI
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (PIS)