Sondaż nie zostawia złudzeń! Konfederacja rośnie w siłę, koalicjanci toną

Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS o 3 punkty procentowe (29% vs 26%) w najnowszym sondażu Ipsos, co wskazuje na zaciętą walkę polityczną.

Konfederacja umacnia się jako trzecia siła z 14% poparcia, natomiast Nowa Lewica i Partia Razem również przekraczają próg wyborczy.

PSL i Polska 2050 znajdują się poniżej progu wyborczego z zaledwie 2% poparcia, co stanowi dla nich poważne wyzwanie.

Aż 62% ankietowanych deklaruje udział w wyborach, co zapowiada wysoką frekwencję.

Choć do kolejnych wyborów do Sejmu pozostał jeszcze ponad rok, badania opinii publicznej coraz częściej pokazują możliwe scenariusze polityczne. Najnowszy sondaż partyjny został przygotowany przez Ipsos na zlecenie TVP Info oraz programu „19:30”.

Najnowszy sondaż partyjny: KO przed PiS

Z badania wynika, że liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, którą wskazało 29 proc. respondentów. Tuż za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 26 proc. Różnica między dwoma największymi ugrupowaniami mieści się więc w granicach błędu statystycznego, co zapowiada dalszą zaciętą walkę o dominację na scenie politycznej.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, osiągając wynik 14 proc. To rezultat, który pozwala partii utrzymać stabilną pozycję jako trzeciej siły politycznej.

PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym

Znacznie trudniejsza sytuacja dotyczy mniejszych ugrupowań. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyła 7 proc., Nowa Lewica – 6 proc., a Partia Razem – 5 proc..

Największe problemy mają jednak Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050, które uzyskały po 2 proc. wskazań. Oznacza to wynik wyraźnie poniżej progu wyborczego dla partii startujących samodzielnie. 1 proc. badanych zadeklarował poparcie dla innego ugrupowania, natomiast 8 proc. wciąż nie podjęło decyzji.

Wybory parlamentarne 2027. deklarowana frekwencja

Sondaż objął również pytanie o ewentualny udział w głosowaniu. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, 50 proc. respondentów „zdecydowanie” wzięłoby w nich udział, a kolejne 12 proc. odpowiedziało „raczej tak”. Łącznie daje to 62 proc. deklarowanej frekwencji.

Przeciwną postawę wyraziło 32 proc. badanych – w tym 14 proc. stanowczo wyklucza udział w wyborach, a 18 proc. raczej nie planuje oddać głosu.

Badanie przeprowadzono metodą mixed mode (CATI i CAVI) w dniach 19–20 lutego 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

