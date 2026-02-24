Kaczyński przywrócił Telusowi prawa członka PiS. „Od początku byłem i jestem niewinny”

Robert Telus został zawieszony w PiS po aferze dotyczącej sprzedaży 160‑hektarowej działki ważnej dla inwestycji CPK.

Polityk twierdzi, że był niewinny, nie miał wiedzy o sprawie i został już odwieszony jako pełnprawny członek partii.

Telus utrzymuje, że padł ofiarą politycznej gry i deklaruje gotowość współpracy ze służbami.

Poseł zawieszony po aferze z KOWR

Robert Telus znalazł się w centrum głośnej afery dotyczącej sprzedaży działki, przez którą ma przebiegać linia KDP prowadząca do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodziło o transakcję z końcówki rządów PiS, gdy kierowany przez Telusa resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż 160‑hektarowego gruntu prywatnemu przedsiębiorcy, mimo że teren ten miał być strategiczny dla inwestycji CPK. Po ujawnieniu sprawy prezes PiS Jarosław Kaczyński (77 l.) zdecydował o zawieszeniu Telusa w prawach członka partii.

Aktualnie poseł PiS przekazał nam korzystną dla niego wiadomość. – Odwieszono mnie, byłem i jestem czysty. Od początku byłem niewinny, szukano na mnie w tej brudnej grze czegoś i nie znaleziono. Jestem czysty, jestem pełnoprawnym członkiem PiS, już odwieszonym, z czego się bardzo cieszę – mówi "Super Expressowi" polityk.

Telus: Nic o sprawie nie wiedziałem

Poseł PiS od początku afery zapewniał nas, że nie zdawał sobie sporawy z czym wiąże się sprzedaż działki. - Niesłusznie mnie zniszczyli, nic o tej sprawie nie wiedziałem bo nie trafiła nawet na moje biurko. Chodzi oto, żeby nie obciążać Prawa i Sprawiedliwości. To normalne. Ja pozostaję do dyspozycji służb i jeszcze raz podkreślam, że nie czuję się winny – mówił nam Telus, gdy dowiedzieliśmy się o działce z KOWR.

W grudniu 2025 r. były minister rolnictwa udał się z pielgrzymką do Rzymu. Zabrał też żonę Małgorzatę. - Wspaniałe spotkanie z kardynałem Mullerem w jego mieszkaniu i długa wieczorna rozmowa o fundamentalnych sprawach dotyczących przyszłości świata Europy i Polski - napisał poseł w sieci i pokazał kilka zdjęć.

Oprócz Roberta Telusa na pielgrzymkę wybrali się też: posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk, poseł Jan Mosiński oraz posłanka Maria Kurowska.

