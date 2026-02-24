Paulina Hennig-Kloska komentuje sytuację po odejściu z Polski 2050. "Klub Centrum jest niezależnym podmiotem"

Wraz z grupą parlamentarzystów, Hennig-Kloska opuściła Polskę 2050, co znacząco osłabiło szeregi partii.

Szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ogłosiła, że osoby, które opuściły ugrupowanie, nie są już rekomendowane przez partię na stanowiska ministerialne.

Minister podkreśliła, że jej funkcja nie jest zależna od rekomendacji szefowej Polski 2050 i zapewniła o stabilności w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W ubiegłym tygodniu Paulina Hennig-Kloska, wraz z grupą parlamentarzystów, ogłosiła swoje odejście z partii Polska 2050 i powołanie nowego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum. Do inicjatywy przystąpiło 15 posłów i 3 senatorów z dotychczasowego klubu Polski 2050 oraz jeden europarlamentarzysta, co stanowi znaczące osłabienie szeregów macierzystej partii.

Po ogłoszeniu powstania klubu Centrum, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej oraz szefowa Polski 2050, ogłosiła, że partia wycofuje rekomendacje na stanowiska ministerialne dla osób, które opuściły ugrupowanie.

- Osoby, które zdecydowały się odejść nie są już dłużej ministrami oraz wiceministrami rekomendowanymi przez partię – stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz. Ta deklaracja wzbudziła pytania o przyszłość polityczną odchodzących ministrów.

Stanowisko Pauliny Hennig-Kloski

We wtorek, w odpowiedzi na pytania dotyczące jej przyszłości w resorcie klimatu, Paulina Hennig-Kloska wyraziła swoje przekonanie, że jej funkcja nie jest zależna od rekomendacji Pełczyńskiej-Nałęcz.

- Mam nadzieję, że koleżanka zauważyła, że jej wpływ na życie polityczne kraju trochę się zmniejszył i moja funkcja nie zależy od jej rekomendacji – skomentowała na antenie Radia ZET. - Klub Centrum jest niezależnym podmiotem, który wchodzi do koalicji i w tym zakresie zamierza na jej rzecz dalej pracować - dodała.

Zapytana o rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem, Paulina Hennig-Kloska przyznała, że odbyła krótką rozmowę, jednak temat jej funkcji w resorcie pozostaje do "dłuższego omówienia dwustronnego". Jednocześnie zapewniła o stabilności Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

- Nic się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nie zmienia. Kierownictwo ministerstwa pozostaje bez zmian – dodała szefowa resortu.

Konflikt wewnętrzny w Polsce 2050

Napięcia w partii Polska 2050 narastały od czasu unieważnionej w styczniu drugiej tury wyborów na nowego szefa partii. O przywództwo ubiegały się Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz, co doprowadziło do powstania trzech frakcji: obu kandydatek oraz dotychczasowego lidera Szymona Hołowni. Na wewnętrznych forach pojawiały się nawet pomysły unieważnienia całych wyborów i startu Hołowni w nowych.

Spór dotyczył także obsadzenia wakatów w Radzie Krajowej oraz postulowanego przez frakcję Hennig-Kloski odwołania Pawła Śliza ze stanowiska szefa klubu parlamentarnego, którego zwolennicy chcieli zastąpić Suchoniem. Punktem zwrotnym była sobotnia Rada Krajowa, która zobowiązała członków partii do zaprzestania "eskalacji napięć" do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca. Do tego czasu zawieszono również postępowania dyscyplinarne i wstrzymano wszelkie zmiany personalne. Uchwała ta spotkała się z krytyką części działaczy, którzy określili ją jako "kagańcową".

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:

17

Sonda Czy uważasz, że utworzenie klubu parlamentarnego Centrum to dobry pomysł? Tak Nie Nie wiem