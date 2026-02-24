Rzecznik rządu Morawieckiego wspomina dzień pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. "naprawdę trudny czas"

24 lutego 2026 roku minęły cztery lata, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, dając początek pełnowymiarowej wojnie. Jak tamten moment wspomina ówczesny rzecznik rządu, Piotr Müller?

- My już od kilku dni mieliśmy podejrzenia, że tego typu działania mogą się rozpocząć, w związku z tym cały rząd działał w trybie stand by. Mnie obudzono w środku nocy, gdy informacje się potwierdziły i wtedy przyjechałem do Kancelarii Premiera, by przygotowywać komunikację. Równoległe odbywało się spotkanie rządowego zespołu ds. bezpieczeństwa, kontaktowaliśmy się też z naszymi sojusznikami w ramach NATO. Bez wątpienia to jeden z najcięższych dni jeśli chodzi o komunikację rządową i funkcjonowanie państwa - mówił w "Porannym Ringu".

Warto przypomnieć, że 23 lutego 2022 ówczesny prezydent Andrzej Duda był w Kijowie, a wyjechał z Ukrainy na kilka godzin przed atakiem Rosji. Czy był wówczas ostrzegany o możliwym niebezpieczeństwie?

- Tamten czas był o tyle skomplikowany, że takie informacje cały czas się pojawiały. W związku z tym przez część polityków było to odbierane jako próba zaprzestania kontaktów Zachodu z Ukrainą. Tego nie chcieliśmy. Robiliśmy wszystko, by było bezpiecznie i dla głowy państwa i dla wszystkich innych, którzy pojawiali się na terenie Ukrainy w ostatnich dniach przed wojną - opowiadał były rzecznik rządu.

Piotr Müller podkreślał, że mimo trudnej sytuacji i informacjach o możliwym ataku Rosji, trzeba było normalnie funkcjonować i dawać sygnał, że jesteśmy gotowi na wsparcie Ukrainy.

Pierwsze komunikaty

Jak podkreślał Piotr Müller, komunikaty były opracowane już dużo wcześniej, a na takie wypadki istnieją schematy. Polacy muszą między innymi wiedzieć, co się dzieje z polskim wojskiem, a rząd był gotowy na pojawienie się dezinformacje. Jak zaznaczył były rzecznik rządu, sojusznicy też słuchali komunikatów i patrzyli, jak się zachowują państwa na wschodniej flance NATO.

- To był naprawdę naprawdę trudny czas, ale jeszcze trudniejsze były miesiące i lata. W gruncie rzeczy nadal pozostajemy w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej. Niech te lata, które minęły, nie zmylą nas i nie tworzą wrażenia, że zagrożenie minęło. Uważam, że jest ono równie poważne, jak lata temu - skwitował.

