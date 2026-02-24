Czy Ukraina powinna być w Unii Europejskiej? Polacy wyrazili swoje zdanie

68,9% Polaków popiera członkostwo Ukrainy w UE.

Większość popierających (57%) zgadza się na akcesję tylko pod warunkiem spełnienia przez Ukrainę wszystkich kryteriów.

21% Polaków jest przeciwnych członkostwu Ukrainy w UE.

Z sondażu wynika, że zdecydowana większość Polaków – aż 68,9 proc. – opowiada się za tym, aby Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej. To wysoki odsetek, świadczący o ogólnym poparciu dla europejskich aspiracji wschodniego sąsiada. Mimo szerokiego poparcia, Polacy wyrażają pewne zastrzeżenia co do trybu akcesji. Zaledwie niewielka część ankietowanych akceptuje skróconą ścieżkę członkostwa. Tylko 12 proc. Polaków uważa, że Ukraina powinna zostać członkiem UE jak najszybciej, nawet jeśli nie spełni wszystkich tradycyjnie stawianych państwom kandydatom warunków.

Znacznie większa grupa, bo 57 proc. ankietowanych, nie sprzeciwia się akcesji, pod warunkiem, że Ukraina spełni wszystkie wymagane kryteria członkostwa. Część Polaków wyraża jednak sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w UE lub nie ma w tej sprawie sprecyzowanego zdania: 21 proc. Polaków uważa, że Ukraina nie powinna w ogóle być członkiem Unii Europejskiej. 10 proc. respondentów odmówiło odpowiedzi lub nie miało zdania w tej kwestii.

Demografia poparcia i sprzeciwu

Sondaż ujawnia również, że postawy wobec akcesji Ukrainy do UE różnią się w zależności od grup społecznych i politycznych. Największy opór wobec wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej odnotowano wśród rolników (46,6 proc. sprzeciwu) oraz respondentów o poglądach prawicowych (33,6 proc. sprzeciwu).Największymi zwolennikami akcesji są osoby o poglądach lewicowych (88,3 proc. poparcia, z czego 69,9 proc. warunkowo) oraz mieszkańcy dużych miast (łącznie 77,6 proc. poparcia).

Wyniki sondażu CBOS wskazują na złożony obraz opinii publicznej w Polsce. Chociaż ogólne poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy jest wysokie, Polacy kładą duży nacisk na konieczność spełnienia przez nią wszystkich kryteriów członkostwa, co odzwierciedla pragmatyczne podejście do rozszerzenia Unii Europejskiej.

