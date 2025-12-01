Donald Tusk czy Karol Nawrocki? Polacy wskazali, któremu bardziej ufają. Piorunujące wyniki sondażu!

Napięcie między prezydentem a premierem rośnie, a ich publiczne spory budzą zainteresowanie Polaków.

Najnowszy sondaż ujawnia, któremu z nich Polacy ufają bardziej.

Sprawdź, jak rozkłada się zaufanie w zależności od preferencji wyborczych i co o wynikach sądzi ekspert.

Sprawdzili, komu bardziej ufają Polacy

Prezydent i szef rządu to ostatnio główni gracze na politycznej scenie. Relacja między nimi jest napięta, raz po raz w sieci jeden i drugi publikując mocne wpisy na swój temat. To na nich dwóch zwrócone są oczy Polaków. United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski sprawdził, któremu z polityków Polacy ufają bardziej, takie pytania zostało postawione badanym. Jakie wyniki przyniósł sondaż? Otóż okazało się, że większość osób ufa prezydentowi, na Karola Nawrockiego wskazało 40,6 proc. biorących udział w badaniu. Natomiast na premiera Donalda Tuska 35,3 proc. Na odpowiedź brzmiącą "nie ufam ani jednemu, ani drugiemu" postawiło zaś 18,2 proc., a odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzie" dało 5,9 proc. ankietowanych.

Wyborcy KO za Tuskiem, PiS i Konfederacji za Nawrockim

Dodatkowo sprawdzono, jak zaufanie do prezydenta i premiera rozkłada się, jeśli spojrzeć na preferencje wyborcze Polaków. Wyniki wskazały jasno, że Donaldowi Tuskowi ufa 90 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej (2 proc. ufa prezydentowi, a 8 proc. żadnemu z nich).

Karolowi Nawrockiemu natomiast 71 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji (3 proc. tych wyborców ufa bardziej szefowi rządu, a 26 proc. ani jednemu, ani drugiemu). Wyborcy pozostałych partii postawili w 41 proc. na Nawrockiego, 3 proc. z nich na Tuska, 18 proc. nie ufa obu, a aż 38 proc. odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzie" .

Dlaczego Polacy bardziej ufają Karolowi Nawrockiemu niż Donaldowi Tuskowi? Ocena eksperta

W rozmowie z Wirtualną Polską, ekspert dr hab. Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, ocenił, że: - Donald Tusk nie ma od miesięcy, a może od lat, najlepszej prasy. Zaś co do Karola Nawrockiego, to zdaniem eksperta od polityki, to w grę wchodzi cały czas fakt, że Nawrocki jest nowy w polityce, a do tego ludzie dają mu szansę.

