Współpraca rządu Tuska z prezydentem Nawrockim. Polacy już wiedzą, jak będzie to wyglądało. Koszmarne przewidywania!

Nowy prezydentem został wybrany Karol Nawrocki, który w ostatecznym starciu pokonał swojego rywala Rafała Trzaskowskiego. Nawrocki odebrał już odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd prezydenta RP. Niebawem zostanie zaprzysiężony i będzie musiał ułożyć swoje relacje z Donaldem Tuskiem, a to może być dość trudne wyzwanie. Szczególnie ze względu na to, jak premier podchodził do Nawrockiego jeszcze jako kandydata na prezydenta.

Nawrocki o przyszłej współpracy z premierem, Tusk odpowiada

Zapytany o to, jak będzie wyglądała współpraca na linii prezydent - premier, Karol Nawrocki w najnowszym wywiadzie przyznał, że zamierza współpracować z szefem rządu. - Oczekuje się od prezydenta i premiera, żeby te emocje względem siebie wygaszali przy sprawach, które są najważniejsze dla Polaków. Usiądę więc z Donaldem Tuskiem do stołu i przyjrzymy się najistotniejszym dla Polaków sprawom - przyznał.

Na te słowa odpowiedział też premier, który w czasie wystąpienia w Skarżysku-Kammiennej (w piątek 13 czerwca) mówił: - Wszędzie tam, gdzie Polska będzie potrzebowała współpracy, ja będę (nawet) z diabłem współpracował, jeśli chodzi o takie kwestie jak interes narodowy czy bezpieczeństwo Polski. Więc nie ma w ogóle żadnego problemu - ocenił. Z pewnością między obu politykami będzie iskrzyć, i to jeszcze mocniej niż między premierem a prezydentem do tej pory.

Polacy ocenili, jak będą wyglądały relacje nowego prezydenta z rządem

W najnowszym sondażu pracowni Opinia24 dla RMF FM Polacy zostali zapytani o to, jak ich zdaniem będzie wyglądała relacja między politykami. Postawione w badaniu pytanie brzmiało: "Z której strony, Pana/i zdaniem, będzie większa gotowość na współpracę pomiędzy rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim?".

Odpowidzi mogą zaskakiwać. Okazuje się, że aż 37 proc. badanych oceniła, że gotowość do współpracy będzie mała po obu stronach. 18 proc. głosujących jest zdania, że większą gotowość do współpracy będzie miał rząd Donalda Tuska, a 19 proc. ocenił, że większa gotowość będzie po stronie prezydenta Karola Nawrockiego. Inaczej patrzy na to 5 proc badanych, ich zdaniem gotowość do współpracy będzie duża i to po obu stronach. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło natomiast 21 proc. osób.

CZYTAJ: Zapytali Polaków, co sądzą o możliwości wspólnych rządów PiS i Konfederacji. Świetny pomysł czy katastrofa?

Sprawdzono też, jak na postrzeganie relacji premier - nowy prezydent, mają preferencje wyborcze. Z badań wynika, że 45 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to Karol Nawrocki będzie bardziej nastawiony na współpracę, a 46 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej jest zdania, że to premier Donald Tusk będzie bardziej otwarty.

Niewielką chęć do współpracy między politykami widzi zaś 47 proc. Konfederacji. Sondaż został zrealizowany w dniach 9-12 czerwca na próbie 1003 osób.

NIŻEJ ZDJĘCIA, JAK PRZYSZŁA PARA PREZYDENCKA "RATUJE" PRANIE NA BALKONIE

2025_06_13_Express Biedrzyckiej_RIGAMONTI_KUISZ Część 3 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.