Karol Nawrocki wprost o współpracy z Donaldem Tuskiem. Nie gryzł się w język!

Prezydent elekt Karol Nawrocki odniósł się do kontrowersji związanych z jego osobą, a także nakreślił wizję współpracy z rządem Donalda Tuska. Mimo krytycznego nastawienia do premiera, Nawrocki deklaruje gotowość do dialogu w sprawach kluczowych dla Polski. Jednocześnie zapowiada podjęcie kroków prawnych wobec osób rozpowszechniających, jego zdaniem, nieprawdziwe informacje na jego temat.

i Autor: PAP/Wojciech Jargiło