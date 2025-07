Śmierć Jana Kulczyka zaskoczyła wszystkich. Pojechał na rutynowy zabieg do Austrii i już nie wrócił

29 sierpnia 2025 roku minie 10 lat od Jana Kulczyka. Legendarny biznesmen, który był latami uznawany za najbogatszego Polaka, zmarł niespodziewanie w Wiedniu, pozostawiając po sobie wiele pytań dotyczących jego zdrowia. Kulczyk pojechał do stolicy Austrii do renomowanej kliniki Allgemeinen Krankenhaus, aby zrobić drobny, rutynowy zabieg, który nie zagrażał życiu pacjenta. Tam doszło do dramatu...