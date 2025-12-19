Unijna pożyczka 90 mld euro na dwa lata wzmacnia Ukrainę finansowo, dając jej "dodatkowe karty" w walce z Rosją.

Stany Zjednoczone są kluczowym graczem, zdolnym powstrzymać Putina przed dalszą agresją, który nie szuka pokoju, a usprawiedliwienia dla swoich działań.

Ukraina widzi swoją przyszłość jako niepodległe państwo i ma nadzieję na powrót obywateli po wojnie, a negocjacje pokojowe z USA ewoluują w kierunku zrozumienia ukraińskich argumentów.

Ukraina jest zainteresowana wspólną produkcją dronów i rakiet z Polską oraz aktywnie walczy z korupcją, co odróżnia ją od Rosji i świadczy o otwartości kraju

Jak wyglądałaby wspólna produkcja dronów Polska-Ukraina?

Podczas wizyty w Polsce prezydent Wołodymyr Zełenski złożył kluczową deklarację dotyczącą przyszłości przemysłu obronnego obu krajów. W wywiadzie dla PAP, Polskiego Radia i TVP wprost wskazał na zainteresowanie Kijowa zacieśnieniem współpracy technologicznej. "Dzisiaj mówimy najwięcej o dronach; jest tu duże zainteresowanie" – przyznał prezydent. Prezydent Ukrainy zadeklarował, że jego kraj jest zainteresowany wspólną produkcją dronów i rakiet z Polską, co otwiera nowy rozdział w dwustronnej współpracy obronnej. Podkreślił, że w obu państwach działają "dobre firmy" z dużym potencjałem w tej dziedzinie, a nacisk powinien być położony na nowoczesne technologie.

Odpowiadając na pytania o transparentność i ryzyko korupcji, które mogłyby zniechęcić zagranicznych inwestorów, Zełenski zapewnił o determinacji w walce z patologiami. Wskazał na niedawną aferę w koncernie Enerhoatom jako dowód na otwartość państwa.

"My różnimy się od Rosji tym, że przestępstwa osądzamy, fachowcy prowadzą postępowania, piszą o tym media. To jest dowód otwartości Ukrainy i walki z przejawami korupcji" – stwierdził, dodając, że choć ryzyka istnieją, zwłaszcza w czasie wojny, kluczowa jest gotowość kraju do prowadzenia postępowań.

Ile pieniędzy z UE dostanie Ukraina i na co je przeznaczy?

Kolejnym filarem rozmów prezydenta Zełenskiego z premierem Donaldem Tuskiem była kwestia stabilności finansowej Ukrainy. Decyzja Rady Europejskiej o przyznaniu Kijowowi pożyczki w wysokości 90 mld euro na najbliższe dwa lata została przyjęta z dużą wdzięcznością. "Jestem bardzo wdzięczny wszystkim naszym bliskim przyjaciołom, w tym również Polsce, którzy walczyli o podjęcie tej decyzji" – podkreślił Zełenski, przyznając, że niektórzy unijni liderzy byli sceptyczni.

Prezydent nie ma wątpliwości, że unijne fundusze znacząco wzmacniają pozycję negocjacyjną jego kraju. Zaznaczył, że wsparcie finansowe daje Ukrainie "dodatkowe karty" w starciu z agresorem. "Rosja liczyła na to, że będziemy przynajmniej w sensie finansowym słabi" – zauważył Wołodymyr Zełenski, wskazując, że stabilność budżetowa niweczy te kalkulacje Kremla. Kwota 45 mld euro rocznie to krok naprzód, który pozwoli na wsparcie odbudowy kraju lub, jeśli wojna będzie kontynuowana, na finansowanie potrzeb walczących żołnierzy.

Jaka jest rola USA w zakończeniu wojny w Ukrainie?

Wołodymyr Zełenski odniósł się również do szerszego kontekstu geopolitycznego, w tym do roli Stanów Zjednoczonych w procesie pokojowym i powstrzymywaniu imperialnych ambicji Władimira Putina. Jego zdaniem przywódca Rosji nie szuka realnych przyczyn wojny, a jedynie "usprawiedliwienia" dla swojej agresji, a jego celem nie jest zakończenie konfliktu na Ukrainie. "Chce iść dalej" – stwierdził Zełenski.

W tym kontekście rola Waszyngtonu staje się kluczowa. "Jednym z graczy, który jest w stanie powstrzymać Putina przed dalszym pochodem, są Stany Zjednoczone" – ocenił prezydent Ukrainy. Wyraził wdzięczzość prezydentowi USA za chęć zakończenia wojny, jednocześnie podkreślając, że ostateczny kształt planu pokojowego musi szanować suwerenność Ukrainy. "Widzimy swoją przyszłość w niepodległym państwie" – oświadczył stanowczo. Zapytany o pierwszy dzień pokoju, wyraził przekonanie, że Ukraińcy natychmiast przystąpią do odbudowy kraju, a państwo zrobi wszystko, by jak najwięcej obywateli wróciło do ojczyzny.

Gen. Komornicki: Ukraińcy nie odzyskają Krymu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.