Premier Tusk reaguje na aferę Epsteina. „Będzie analiza i możliwe śledztwo”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
żródło PAP
2026-02-03 12:21

Premier poinformował, że rząd podjął decyzję o powołaniu specjalnego zespołu analitycznego w związku ze skandalem w Stanach Zjednoczonych dotyczącym pedofilii. Jak przekazała PAP, nie jest wykluczone również rozpoczęcie oficjalnego śledztwa. Na razie nie podano szczegółów ani zakresu planowanych działań.

Donald Tusk

i

Autor: AP Photo/ Associated Press Donald Tusk

Rzą– Podjęliśmy decyzję o powołaniu zespołu analitycznego i być może rozpoczęciu śledztwa w związku ze skandalem związanym z pedofilią w USA – powiedział premier. d reaguje na ujawnione dokumenty

Donald Tusk poinformował, że rząd zdecydował o rozpoczęciu formalnych działań po analizie najnowszych materiałów opublikowanych w Stanach Zjednoczonych.

– Podjęliśmy decyzję o powołaniu zespołu analitycznego i być może rozpoczęciu śledztwa w związku ze skandalem związanym z pedofilią w USA – powiedział premier, cytowany przez PAP.

Jak zaznaczył, sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno opinii publicznej, jak i członków rządu, właśnie ze względu na możliwe powiązania z Polską.

Książę miał romans z Maxwell, a księżna z Epsteinem?! Odkryto listy miłosne

– To jest sprawa zupełnie bez precedensu. Zajmuje uwagę polskiej opinii publicznej i ministrów ze względu na wątki czy ślady polskie w całej tej historii – dodał.

„Organizator szatańskiego kręgu”

Szef rządu w ostrych słowach odniósł się do postaci Epsteina i skali ujawnionych przestępstw. W jego ocenie mamy do czynienia z jedną z najbardziej wstrząsających afer ostatnich dekad.

– Mówimy o człowieku, który był organizatorem szatańskiego kręgu, w którym dochodziło do krzywdzenia dzieci – podkreślił Tusk. 

Premier zapewnił, że polskie służby są gotowe do współpracy z partnerami zagranicznymi i zrobią wszystko, by wyjaśnić ewentualne powiązania z naszym krajem.

Możliwe śledztwo i rola służb

Według zapowiedzi szefa rządu, specjalny zespół ma w pierwszej kolejności przeanalizować dokumenty, zeznania oraz materiały procesowe z USA. Dopiero na tej podstawie zapadnie decyzja o dalszych krokach.

– Jeśli pojawią się jakiekolwiek wiarygodne przesłanki, nie zawahamy się uruchomić procedur śledczych – zapowiedział premier. 

Nie wykluczył, że w prace zespołu zostaną włączone służby specjalne, prokuratura oraz eksperci od przestępczości międzynarodowej.

„Nie ma miejsca na relatywizowanie”

Donald Tusk stanowczo sprzeciwił się próbom bagatelizowania afery i wykorzystywania jej do politycznych rozgrywek.

– Każdy przyzwoity człowiek powinien wykluczać jakiekolwiek relatywizowanie pedofilii. To jest zbrodnia przeciwko dzieciom – mówił.

– Nie ma miejsca na usprawiedliwianie, na mówienie, że „to nic strasznego”. Kto będzie próbował na tym robić politykę, straci dobre imię na całe życie – dodał.

Premier podkreślił również, że państwo ma obowiązek nie tylko ścigać sprawców, ale także zapewnić wsparcie ewentualnym ofiarom.

Dlaczego sprawa jest ważna dla Polski?

Ujawnione w USA dokumenty pokazują skalę międzynarodowych kontaktów Epsteina. Wśród tysięcy stron akt pojawiają się nazwiska, maile i zapisy spotkań z osobami z różnych krajów, w tym również z Polski.

Rząd chce ustalić:

  • czy którykolwiek z polskich obywateli był uwikłany w przestępczą działalność,
  • czy doszło do naruszenia prawa na terytorium RP,
  • czy istnieje potrzeba wszczęcia krajowego postępowania.

Jak podkreślają przedstawiciele rządu, samo pojawienie się nazwiska w dokumentach nie oznacza winy, ale wymaga rzetelnego sprawdzenia.

Poniżej galeria zdjęć Jeffreya Epsteina

Polityka SE Google News
Jeffrey Epstein
14 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Prof. Markowski
Sonda
Czy Polska powinna zbadać wątki z akt Epsteina dotyczące Polaków?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JEFFREY EPSTEIN
DONALD TUSK