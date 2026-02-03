Nowa era w Polsce 2050. Hołownia spotkał się z Pełczyńską-Nałęcz: „Partia jest w bezpiecznych rękach”

„Polska 2050 jest bezpieczna w Twoich rękach”. Symboliczne spotkanie liderów

W polityce gesty mają ogromne znaczenie, a spotkanie Szymona Hołowni z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz jest tego najlepszym przykładem. Marszałek Sejmu i założyciel Polski 2050 opublikował na platformie X wspólne zdjęcie z nową przewodniczącą, opatrując je jednoznacznym komentarzem.

„Dzięki za świetną rozmowę! Polska 2050 jest bezpieczna w Twoich rękach. Działamy!” – napisał Hołownia, dając tym samym wyraźny sygnał poparcia dla swojej następczyni.

Reakcja nowej liderki była równie wymowna i podkreślała wolę kontynuacji dotychczasowej misji.

„To zaszczyt i odpowiedzialność prowadzić dalej Polskę 2050. Idziemy i działamy razem!” – odpowiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Ta krótka, publiczna wymiana zdań ma na celu nie tylko scementowanie przywództwa wewnątrz partii, ale również uspokojenie elektoratu i partnerów koalicyjnych po emocjonującej kampanii wyborczej. To jasny komunikat: zmiana na stanowisku przewodniczącego nie oznacza rewolucji, a ewolucję i kontynuację projektu politycznego.

Kim jest nowa przewodnicząca Polski 2050? Sylwetka Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

Przejęcie sterów w partii przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz nie jest przypadkiem. To doświadczona polityk i dyplomata, której kompetencje zostały docenione zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Od grudnia 2023 roku pełni kluczową funkcję w rządzie Donalda Tuska jako minister funduszy i polityki regionalnej, odpowiadając za strategiczne inwestycje i wykorzystanie środków unijnych.

Jej kariera publiczna sięga jednak znacznie dalej. W latach 2012–2014 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a następnie, w trudnym okresie po aneksji Krymu, objęła stanowisko ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej (2014–2016). Jej dogłębna znajomość tematyki wschodniej i mechanizmów unijnych czyni ją jedną z najbardziej merytorycznych postaci na polskiej scenie politycznej. Wybór na przewodniczącą Polski 2050 to dowód, że członkowie partii postawili na doświadczenie, stabilność i silną pozycję w obecnym rządzie.

Zacięta walka o przywództwo i kulisy wyborów

Droga Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na fotel liderki nie była usłana różami. Wybory w Polsce 2050 okazały się niezwykle zacięte i wymagały przeprowadzenia dwóch tur. W decydującym starciu zmierzyła się z minister klimatu i środowiska, Pauliną Hennig-Kloską. Ostatecznie Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów, pokonując kontrkandydatkę, na którą zagłosowało 309 członków partii. Niewielka różnica głosów pokazuje, że ugrupowanie było podzielone w swoich preferencjach.

W pierwszej turze o przywództwo ubiegali się również inni znaczący politycy formacji: Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk. Konieczność przeprowadzenia wyborów była konsekwencją decyzji samego Szymona Hołowni, który już we wrześniu 2024 roku zapowiedział, że nie będzie ponownie kandydował na stanowisko przewodniczącego. Tłumaczył to chęcią pełnego skupienia się na obowiązkach Marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie.

