Karol Nawrocki: "Spór jest solą demokracji"

W swoim przemówieniu Nawrocki podziękował wszystkim wyborcom "niezależnie od tego, jakich wyborów dokonywali w I i w II turze".

"Dziękuję państwu za to, że poszliście do głosowania, wykonaliście swój obowiązek wobec Polski i jesteście gotowi do tego, aby współtworzyć naszą demokrację - powiedział Karol Nawrocki na Zamku Królewskim. Prezydent elekt kilka chwil wcześniej odebrał uchwałę o wyborze na Prezydenta RP.

Jak mówił "dziś - doświadczeni wiekami - możemy być tutaj na uroczystości i powiedzieć, że jesteśmy we wspólnej, niepodległej Polsce. Polacy chcą głosować na konkretne plany służące narodowej wspólnocie - dodał polityk.

Nawrocki zwrócił się również do wyborców, którzy dokonali innego wyboru w czasie ostatnich wyborów prezydenckich. Jak zapewniał, "będę także waszym prezydentem, będę prezydentem jednej Polski. Będę wywiązywał się ze wszystkich zobowiązań głowy państwa, zadbam o państwa bezpieczeństwo jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych- zapewniał prezydent elekt.

Jak mówił - nienawiść nie może być alternatywą dla nieudolnych rządów, nie może być alternatywą dla prowadzenia politycznego sporu w polskim parlamencie i życiu wielu grup społecznych. Przy naszych stołach, wśród naszych rodzin - wskazał.

"Przed prezydentem bardzo trudne zadanie. To zburzenie murów nienawiści między Polakami. To zadanie, które chcę na siebie przyjąć. Spór jest solą naturalną, immanentną częścią demokracji. (...) Musimy jednak zburzyć mury nienawiści i prowadzić cywilizowaną dyskusję w państwie polskim. Nienawiść nie może być alternatywą dla nieudolnych rządów - podkreślał prezydent elekt.

W dalszej części przemówienia stwierdził, że "musimy wspólnotę zacząć budować na dwóch emocjach. Chcę budować Polskę, w której jest miejsce dla każdego, kto Polskę kocha, albo przynajmniej szanuje. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której linią demarkacyjną obejmiemy kwestie polskiego bezpieczeństwa. Musimy w polityce zagranicznej mówić jednym głosem. Polska to nasza matka. O matce nie mówi się źle za granicą".

Jak dodał "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" to nie było tylko moje hasło wyborcze. Wierzę, że wraz z moją prezydenturą rozpocznie się nowe otwarcie w polskiej polityce" - podkreślał.

Uroczystość wręczenia Karolowi Nawrockiemu przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały ws. stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta RP rozpoczęła się po godzinie 17:30 na Zamku Królewskim.

W ceremonii udział - oprócz prezydenta elekta oraz jego małżonki - udział biorą: wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Piotr Ćwik (Kancelaria Prezydenta) oraz Jarosław Kaczyński (prezes PiS).

Zgodnie z Kodeksem wyborczym nowy prezydent Karol Nawrocki powinien objąć urząd 6 sierpnia.

