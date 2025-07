Jarosław Kaczyński zapowiada wielki marsz. Wskazał datę!

Prezes Jarosław Kaczyński w czasie konferencji prasowej zapowiedział, że jego środowisko polityczne zamierza zorganizować marsz przeciw nielegalnej imigracji. Zanim do tego przeszedł zaznaczył, iż obecnie sprawa migracji wymknęła się spod kontroli unijnym władzom:

- Mamy władze, która nie jest w stanie przeciwstawić się nie tylko UE, ale tez Niemcom (...). W tej chwili trwa operacja zmierzająca do tego, żeby Polska ten ciężar zaczęła dźwigać. Ci którzy są polskimi patriotami, którzy chcą w Polsce spokoju, normalnego rozwoju, chcą bezpieczeństwa, a zwłaszcza kobiet, chcą się temu przeciwstawić - tłumaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Dlatego też prezes zapowiedział działania, która mają zmierzać do przekonania władzy, a nawet "przymuszenia", by zamiast ośrodków dla migrantów zaczęła się temu przeciwstawiać. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego należy podjąć działania, które będą zmierzały także do tego, by obecna władza zaczęła się przeciwstawiać: "temu wszystkiemu, co gotują nam dzisiaj Niemcy i Bruksela". Stąd pomysł, by zorganizować marsz:

Takim przedsięwzięciem jest taka manifestacja, którą planujemy na 11 października. Manifestacja dla wszystkich przeciwko nielegalnej migracji, paktowi migracyjnemu i tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście - przekazał Jarosław Kaczyński, przy okazji wezwał do działania wszystkie patriotyczne siły.

Dalsze szczegóły organizacji marszu 11 października mają zostać podane później. W sieci pojawił się także wpis byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk Prawa i Sprawiedliwości napisał krótko: -11 października wszyscy idziemy na wielki marsz przeciwko nielegalnej imigracji! Pokażmy moc.

