Magdalena Ogórek z orderem od prezydenta Dudy! Odznaczeni też bracia Karnowscy

Prezydent Duda odznaczył Magdalenę Ogórek

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczył nadane przez Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe. Magdalena Ogórek otrzymała Złoty Medal Zasługi. Jak podano w oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta RP została odznaczona "Za zasługi w działalności społecznej, za wkład w zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego".

Znana dziennikarka telewizji wPolsce24, napisała w mediach społecznościowych: Chcę przy tej okazji serdecznie Państwu podziękować za nieustające wsparcie, jakie towarzyszy mi w tropieniu zrabowanych dóbr kultury i szerzeniu wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym. „Wszystko dla Ojczyzny, nic dla mnie”.

Magdalena Ogórek nie kryła wzruszenia i zaszczytu, że otrzymała odznaczenie. Na antenie Telewizji wPolsce24, powiedziała:

To jest nieprawdopodobnie ważny dla mnie dzień. Jestem wzruszona i zaszczycona, ponieważ dla mnie jest to ukoronowanie wszystkich moich starań związanych z restytucją polskich dóbr kultury. Czuję się ogromnie wyróżniona, że pan prezydent zwrócił uwagę na te dokonania. Ja przypomnę jak w 2017 roku przywoziłam trzy dzieła sztuki od syna generała SS, dzieła które opuściły Polskę w 39. roku w grudniu, to nigdy nie przypuszczałam, że ukoronowaniem tego będzie ten moment, że przyjdę tutaj i z rąk pana ministra Dery otrzymam Złoty Krzyż Zasługi.

Odznaczenia dla braci Karnowskich

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali Jacek i Michał Karnowscy „za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności zawodowej i społecznej, za zasługi dla wolnej Polski”.

Michał i Jacek Karnowscy to jedni ze wspólników Fratrii, spółki np. wydającej tygodnik "Sieci" i nadawcy naziemnej telewizji wPolsce24 - podaje press.pl.

- "Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że kiedykolwiek w życiu dostanę odznaczenie, nie mówiąc już o tak wysokim odznaczeniu. To jest oczywiście zasługa wielu osób, przede wszystkim mojej rodziny, mojej ukochanej żony, współpracowników, z którymi było dane pracować przez te lata. I chyba też jakieś też docenienie tego, że my poprzez dziennikarstwo robiliśmy rzeczy również ważne w innych obszarach, że my wyrwaliśmy to dziennikarstwo z takiego „getta III RP”, w którym ono było wyłącznie jakimś umacnianiem tego co, jest to jest " - powiedział Jacek Karnowski.

