Europoseł KO Bogdan Zdrojewski w mocnych słowach recenzuje zachowania marszałka Sejmu: Hołownia to szołmen, który gra z PiS-em

Najpierw nocna narada z Jarosławem Kaczyńskim (76 l.) i Michałem Kamińskim (53 l.) w mieszkaniu Adama Bielana (51 l.), a później szokujące słowa o „zamachu stanu”. W ostatnich tygodniach lider Polski 2050 robi wiele, aby koalicjanci z KO i Nowej Lewicy mogli wątpić w jego lojalność i bycie częścią obozu władzy.

- Wielokrotnie proponowano mi czy sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić „zamach stanu” – zdradził kilka dni temu Szymon Hołownia w Polsacie News.

I poinformował, że dyskusja na ten temat odbyła się m.in. w gronie koalicyjnych liderów. Tymczasem europoseł KO Bogdan Zdrojewski nie ma wątpliwości, że Hołownia gra od dłuższego czasu z PiS-em.

- Pamiętamy wszyscy słynną nocną kolację Hołowni z Kaczyńskim u Adama Bielana. Hołownia jest oderwany od politycznej rzeczywistości, brakuje mu politycznego obycia, doświadczenia. Sądzę, że on jest poza koalicją rządzącą od samego początku, wydaje mi się, że on nie wstąpił do koalicji w ogóle. Lepiej mu wychodziło bycie szołmenem niż czysta polityka – zaznacza w rozmowie z nami Bogdan Zdrojewski.

Jaka polityczna przyszłość według niego czeka lidera Polski 2050? - Wydaje mi się, że będzie chciał dotrwać do końca tej kadencji, a potem powinien pożegnać się z polityką – dodaje europoseł KO. Tymczasem politycy Hołowni bronią swojego lidera.

- Niech pan Bogdan Zdrojewski wyobrazi sobie, co by się działo, gdyby 6 sierpnia Karol Nawrocki nie został zaprzysiężony, a obowiązki głowy państwa przejąłby na jakiś czas marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Mielibyśmy potężne zamieszki i kto wie, czy nie Majdan w Polsce... – komentuje nam poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik (53 l.).

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Sonda Co powinien zrobić Szymon Hołownia 6 sierpnia? Zwołać Zgromadzenie Narodowe i zaprzysiąc Nawrockiego Ogłosić przerwę i dać czas na wyjaśnienie wątpliwości Zignorować orzeczenie Izby Kontroli SN Zrobić show i przejść do historii jako „tymczasowy prezydent” Trzymać się z daleka – niech rozstrzyga Sąd Najwyższy