Doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Łukasz Rzepecki, publicznie skrytykował Jarosława Kaczyńskiego.

Rzepecki zarzucił prezesowi PiS zapominanie o ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński podczas wtorkowej konferencji prasowej zapowiedział organizację marszu przeciwko nielegalnej migracji. Prezes PiS podkreślił, że manifestacja ma być wyrazem sprzeciwu wobec paktu migracyjnego UE oraz „działań, które mają przynieść Polsce nieszczęście”. - Wzywam wszystkie siły patriotyczne, żeby w tym uczestniczyły – zaapelował. Tymczasem Łukasz Rzepecki odniósł się do zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dotyczących działań PiS w celu „przymuszenia władzy” do sprzeciwu wobec polityki migracyjnej Niemiec i Brukseli, oraz organizowanego przez niego marszu. - Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie chyba zapomniał o swoich ośmiu latach rządów, które sprawował – wypalił mocno.

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy, obecnie związany z Konfederacją, przypomniał, że to właśnie za rządów PiS do Polski przyjechała znaczna liczba cudzoziemców. Rzepecki, powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli, podkreślił, że w czasie rządów PiS do Polski przybyło aż 366 tysięcy osób z krajów o odmiennych kulturach, pochodzących z Afryki i krajów muzułmańskich. - Raport NIK jasno i wyraźnie pokazał, 366 tysięcy osób za rządów PiS trafiło do Polski z krajów odmiennych kulturowo, z Afryki i krajów muzułmańskich. To jest temat, o którym jako Konfederacja każdego dnia będziemy mówić i przypominać panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu – powiedział Rzepecki.

- Od 2017 roku nie jestem w PiS, bo zostałem wyrzucony za to, że przeciwstawiłem się podwyżkom podatków, cen paliw. Zawsze byłem za prowolnościowymi postulatami, o których mówiło środowisko Konfederacji. To właśnie Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak są wiarygodni w temacie nielegalnej migracji - przekonywał Rzepecki. Doradca Dudy stwierdził, że "nie jest łatwo być krytykiem". - Bardziej staram się być recenzentem, tam gdzie widzę takie zamknięcie oczu na to, co robiło PiS. Chociażby w kontekście nielegalnej migracji albo też ataków na Sławomira Mentzena, na środowisko Konfederacji - wymieniał.

